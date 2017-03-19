﻿ Синоптики обещают потепление: в среду уже +17°С. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Синоптики обещают потепление: в среду уже +17°С

20.03.2017 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 мар – Sputnik. Тепло придет в Беларусь к середине текущей недели: в среду 22 марта термометры покажут до +17°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики обещают потепление: в среду уже +17°С
© Sputnik/
Фотофакт: зима неожиданно пришла в Пинск в марте

В начале недели погоду в стране будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. 

"Во вторник 21 марта ожидается облачно с прояснениями, днем дождь. Температура воздуха ночью составит от –3°С по востоку до +4°С по западу; днем – +5..+11°С", – сказали в Гидромете.

Собеседники Sputnik уточнили, что в среду 22 марта республика окажется в зоне активных фронтальных систем, возможны кратковременные дожди, но будет тепло: ночью +1..+6°С, днем +3..+10°, по юго-востоку – до +17°С.

В четверг юго-восточная часть страны еще будет под влиянием активного атмосферного фронта, а в северо-западной половине Беларуси погоду улучшит балтийский антициклон: ночью температура воздуха составит от –3 до +3°С, днем – +7..+12°С, по югу республики – до +14°.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплая погода придет на территорию страны вместе с антициклоном с Балтики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Активнее всего в выходные минчане смотрели "Красавицу и чудовище"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика