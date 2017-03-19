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Синоптики обещают потепление: в среду уже +17°С
20.03.2017 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар – Sputnik. Тепло придет в Беларусь к середине текущей недели: в среду 22 марта термометры покажут до +17°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В начале недели погоду в стране будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
"Во вторник 21 марта ожидается облачно с прояснениями, днем дождь. Температура воздуха ночью составит от –3°С по востоку до +4°С по западу; днем – +5..+11°С", – сказали в Гидромете.
Собеседники Sputnik уточнили, что в среду 22 марта республика окажется в зоне активных фронтальных систем, возможны кратковременные дожди, но будет тепло: ночью +1..+6°С, днем +3..+10°, по юго-востоку – до +17°С.
В четверг юго-восточная часть страны еще будет под влиянием активного атмосферного фронта, а в северо-западной половине Беларуси погоду улучшит балтийский антициклон: ночью температура воздуха составит от –3 до +3°С, днем – +7..+12°С, по югу республики – до +14°.
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Теплая погода придет на территорию страны вместе с антициклоном с Балтики.
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