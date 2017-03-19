Бывший наставник футбольной сборной Беларуси Александр Хацкевич является главным кандидатом на пост нового главного тренера киевского "Динамо" в случае отставки Сергея Реброва, сообщает "Обозреватель" .



Александр Хацкевич. Фото: abff.by

Работа Сергея Реброва вызывает много вопросов из-за провала в еврокубках и большого отставания (14 очков) от донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины.

После 22 туров в украинской премьер-лиге с 60 баллами лидирует донецкий "Шахер", киевские динамовцы с 46 очками расположились на второй позиции, следом с 40 баллами идет луганская "Заря".

Как стало известно "Обозревателю", 43-летний Хацкевич, который ранее также работал наставником молодежной команды "бело-синих", уже провел переговоры с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Другим претендентом на то, чтобы сменить Реброва у руля киевлян, называется Юрий Калитвинцев.

В бытность игроком Хацкевич провел в киевском "Динамо" основную часть своей карьеры, с 1996-го по 2003 годы сыграв за команду 135 поединков и забив 35 мячей, 7 раз выиграв золото чемпионата Украины и четырежды выиграв Кубок Украины.

Александр Хацкевич был уволен с поста сборной Беларуси в начале декабря 2016 года. «В связи с неудовлетворительными результатами команды на осеннем отрезке отбора к ЧМ-2018 рулевому было предложено скорректировать финансовые условия контракта в сторону понижения. По этому поводу между главой АБФФ Сергеем Румасом и Александром Хацкевичем состоялся диалог, по итогам которого главный тренер сборной отказался принять новые обязательства. В результате было принято решение разорвать с Александром Хацкевичем соглашение о сотрудничестве», — пояснила тогда причины расставания с тренером пресс-служба АБФФ.

После увольнения Хацкевич обратился с исковым заявлением в арбитраж АБФФ.