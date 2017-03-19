В женской гонке Дарья Домрачева претендовала на участие в цветочной церемонии, но проиграла на последнем круге француженке Бескон и финской героине девятого этапа Кубка мира Лаукканен. Впрочем, восьмое место ДаДо — лучший белорусский результат Холменколлена-2017, и еще — символ ее возвращения в большой спорт.



© Sputnik Алексей Филиппов Домрачева заняла восьмое место в масс-старте в Холмеколлене

Трехкратная олимпийская чемпионка посрамила скептиков и нытиков, предвещавших провал молодой маме, но не оправдала ожидания оптимистов, веривших в способность Дарьи сразу стать прежней всепобеждающей чемпионкой. Домрачева на финише сезона-2016/2017 — это "золотая середина" фаворитского списка. Отсюда предельно ясная задача на олимпийское межсезонье: оставить при себе прилагательное "золотая", избавившись от существительного "середина". Все на словах очень просто…

Мужчин — вперед, как "слабый" пол

Но прежде о мужской сборной Беларуси, что провела невероятно посредственный сезон, и это очень мягкая оценка. Если быть более жестким комментатором, то надо признать: на сегодняшний день олимпийских перспектив у парней нет. Значит, будущее наставников Александра Сымана и Сергея Некрасова в национальной команде находится под большим вопросом.

Впрочем, тренеры давно сами все прекрасно понимают. Ведь очевидно, что команда разочаровала всех и вся, причем специалистов, работавших с ребятами, видимо, более всего.

Но это их общее поражение, тем более обидное, что, во-первых, всерьез полагалось, будто к Играм-2018 в Южной Корее белорусские мужчины подойдут в профессиональной зрелости и всеоружии.



© Sputnik Александр Вильф Белорусский биатлонист Владимир Чепелин

А во-вторых, вспомните, как все чудесно начиналось: 1 декабря в первой личной гонке сезона — индивидуальной "двадцатке" Эстерсунда, Чепелин сенсационно стал бронзовым призером! Но далее Чепелин, как говорят в спорте, "развалился". Стрельба не получалась вовсе, а некий рост скорости не мог компенсировать обилие промахов. Дело дошло до того, что в Холменколлене наша надежда на Пхенчхан даже не оказался в составе. Чепелину предпочли Дорожко, что сам промаялся с ноября по март. У перспективного Елетнова вообще все вышло на редкость беспросветно, что также выбило Романа из состава на трех последних этапах КМ. На чемпионате мира в Хохфильцене было страшно смотреть, с каким ужасом в глазах он приезжал на стрельбище, чтобы мазать, мазать и мазать.

Юниоры себя не показали: Воробей выступал стабильно плохо. Кривко вовсе оказался не готов к соревнованиям! Лядову и Дюжеву в конце 2016 года указали на дверь, причем со вторым, судя по информации, что ходит за кулисами, надо было прощаться намного раньше…

Поэтому историческая шведская "бронза" Чепелина, вначале воспринятая как аванс, затем обрела статус чуда, после — случайности, а затем и несуразицы, анекдота. Определенный прогресс у Бочарникова и Абашева слишком ничтожен, чтобы даже в минимальной степени компенсировать накопленный негатив.

Быстрее, сильнее и еще раз быстрее!

Это задача для Домрачевой на межсезонье. Если она ее решит, то за "выше" в южнокорейском Пхенчхане дело точно не станет, и ДаДо полностью соблюдет олимпийский девиз, вновь покоряя ступени пьедестала почета. Ведь совершенно очевидно: будь Дарья в гонках Холменколлена так же быстра, как в феврале-2014 или в январе-2015, и мы бы трижды смотрели церемонии награждения с ее участием.



© REUTERS Heikki Saukkomaa Дарья Домрачева на лыжне в спринтерской гонке в финском Контиолахти

Стрельба, что для многих удивительно, призовым прорывам белоруски была бы не помехой. Как снайпер Дарья показывала себя весьма неплохо с января по март. Конечно, ошибалась и промахивалась. Но без фанатизма. Причем порой ей страшно не везло, как в норвежском спринте на "лежке". Первый выстрел — "сопливый" габаритный промах, после которого Домрачева сделала правильную поправку. Два попадания, но затем еще более обидно не закрывшийся габарит.

В преследовании на заключительной "стойке" ДаДо осознанно рисковала, и упрекать ее за три промаха, сделанные в ситуации "пани или пропали", не поворачивается язык. Да и опять-таки все упирается в скорость лыжного хода. Ведь не зря Дарья призналась, что у нее пока "чужие" лыжные ощущения.

Неровности "ровного сезона"

Через несколько лет, когда перипетии сезона-2016/2017 уже никто и не вспомнит, статистики придут к выводу: для Скардино все в нем (сезоне) сложилось ровно, достойно, но без всплесков. И как это будет далеко от правды! На самом деле бронзовый призер Игр-2014 пережила на редкость суматошный отрезок своей карьеры.

Весной она боролась за то, чтобы тренироваться в отдельной группе под началом Федора Свободы. Осенью привыкала опять работать в команде, ибо ее наставнику пришлось мужественно возглавить сборную в те дни, когда коней на переправе никто обычно не меняет.



© Sputnik/ Денис Костюченко Скардино верит, что в воскресенье ей удастся побороться за высокие места в составе сборной в эстафетной гонке

К первым соревнованиям в Эстерсунде она подошла с желанием повысить скорострельность. Но в Швеции сомнения закрались в голову Надежды, и весь декабрь она с переменным успехом возвращалась на круги своя, собираясь окончательно все разрулить на новогоднем сборе в Рамзау. Увы, его Скардино проболела, чтобы затем мучиться весь январь. А на чемпионате мира в феврале…

Чего с ней только не случилось в Хохфильцене! Выйдя на первую тренировку и еще не успев стать на лыжи, Надежда поскользнулась и упала, заставив онеметь Свободу и Альфреда Эдера. По ходу гонок ей создавали помехи при стрельбе, патроны прилипали к перчатке, лыжи не были быстры, и, наконец, она еще и заболела. Уже в Пхенчхане в спринте предолимпийской недели Надежда столкнулась с технической неисправностью винтовки. Куда там Мартену Фуркаду, только раз отправившемуся в гонку с пустыми обоймами! Вот такой "ровный" сезон…

Но если Лаукканен и Расторгуеву воздалось за терпение сейчас в Холменколлене, то значит, есть вероятность, что госпожа Фортуна приветит Скардино на Олимпиаде?! Это не фантастика при условии, если Надежда опять обретет прежнюю снайперскую безупречность.

Дело за связкой Свобода — Эдер?

Среди биатлонисток, готовившихся до октября под началом российских специалистов Валерия Польховского и Роберта Кабукова (говорят, их ждут в Польше), только Кривко сумела добиться прогресса, избежав перегрузок. Не бурного, но, может, так даже лучше.



© Фото: Белорусская федерация биатлона Тренер женской команды Беларуси по биатлону Федор Свобода

Писарева и Сола сезон фактически потеряли, что в первую очередь касается юниорки Анны. Надежде, возможно, и терять уже нечего. Юркевич, став третьей на "пятнашке" Эстерсунда 30 ноября, зимой и весной не подтвердила призового результата, отметившись еще и мартовским эмоциональным срывом.

Поэтому только Кривко может поставить себе зачетный плюсик. Остальным свое право выступить на Олимпиаде придется доказывать. Каким наставникам? Сейчас вариант тренерского дуэта Свобода — Эдер наиболее очевиден. Но год назад после отставки Владимира Королькевича были такие же ощущения. Они не оправдались. Что будет сейчас — скоро узнаем.