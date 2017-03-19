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Лукашенко: в случае конфликта в Беларуси воевать пойдет все население

20.03.2017 12:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что в случае возникновения конфликта на территории республики будет задействовано все население, а не только Вооруженные Силы.

Лукашенко: в случае конфликта в Беларуси воевать пойдет все население
© Sputnik / Виктор Толочко
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В понедельник главе государства был доложен замысел предстоящих осенью белорусско-российских масштабных военных учений "Запад-2017". В ходе доклада президент поинтересовался основными задачами совместного учения, последовательностью их решения, составом привлекаемых войск, районами проведения мероприятия, а также ожидаемыми практическими результатами. 

"Не надо думать о том, что если вдруг какой-то конфликт, то армия будет действовать сама по себе, а все будут сидеть, сложив руки, и ждать результатов. Мы и готовим людей, в частности создавая силы территориальной обороны. И готовим, кроме сил территориальной обороны, все население к тому, чтобы защитить территорию нашей страны и интересы нашего государства", – сказал президент.

Лукашенко отметил, что пребывание российских войск на территории Беларуси должно оставить в памяти офицеров и солдат только положительные эмоции. 

"Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность", – добавил белорусский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
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Республика готовится к возможным конфликтам на своей территории, создавая в стране в том числе силы территориальной обороны.

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