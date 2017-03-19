МИНСК, 20 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что в случае возникновения конфликта на территории республики будет задействовано все население, а не только Вооруженные Силы.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: военное сотрудничество с Москвой сворачивать не собираемся

В понедельник главе государства был доложен замысел предстоящих осенью белорусско-российских масштабных военных учений "Запад-2017". В ходе доклада президент поинтересовался основными задачами совместного учения, последовательностью их решения, составом привлекаемых войск, районами проведения мероприятия, а также ожидаемыми практическими результатами.

"Не надо думать о том, что если вдруг какой-то конфликт, то армия будет действовать сама по себе, а все будут сидеть, сложив руки, и ждать результатов. Мы и готовим людей, в частности создавая силы территориальной обороны. И готовим, кроме сил территориальной обороны, все население к тому, чтобы защитить территорию нашей страны и интересы нашего государства", – сказал президент.

Лукашенко отметил, что пребывание российских войск на территории Беларуси должно оставить в памяти офицеров и солдат только положительные эмоции.

"Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность", – добавил белорусский лидер.