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Лукашенко: в случае конфликта в Беларуси воевать пойдет все население
20.03.2017 12:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что в случае возникновения конфликта на территории республики будет задействовано все население, а не только Вооруженные Силы.
© Sputnik / Виктор Толочко
В понедельник главе государства был доложен замысел предстоящих осенью белорусско-российских масштабных военных учений "Запад-2017". В ходе доклада президент поинтересовался основными задачами совместного учения, последовательностью их решения, составом привлекаемых войск, районами проведения мероприятия, а также ожидаемыми практическими результатами.
"Не надо думать о том, что если вдруг какой-то конфликт, то армия будет действовать сама по себе, а все будут сидеть, сложив руки, и ждать результатов. Мы и готовим людей, в частности создавая силы территориальной обороны. И готовим, кроме сил территориальной обороны, все население к тому, чтобы защитить территорию нашей страны и интересы нашего государства", – сказал президент.
Лукашенко отметил, что пребывание российских войск на территории Беларуси должно оставить в памяти офицеров и солдат только положительные эмоции.
"Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность", – добавил белорусский лидер.
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Республика готовится к возможным конфликтам на своей территории, создавая в стране в том числе силы территориальной обороны.
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