МИНСК, 20 мар — Sputnik. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017", которое пройдет осенью на территории Беларуси, необходимо провести максимально прозрачно и, если представители НАТО пожелают, они смогут на нем присутствовать, заявил президент республики Александр Лукашенко.



© Фото: из личного архива Михаила Метлы Лукашенко: в случае конфликта в Беларуси воевать пойдет все население

В понедельник президенту был доложен замысел предстоящего учения. Ранее представители Североатлантического альянса выражали заинтересованность посетить эти учения.

"Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим", — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко заметил, что уже получает такие сигналы с их стороны.

"Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто посылает эти сигналы: мы ни от кого не закрываемся. Мы пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь", — сказал президент.