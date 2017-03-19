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Лукашенко готов пригласить НАТО на учения "Запад-2017"

20.03.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017", которое пройдет осенью на территории Беларуси, необходимо провести максимально прозрачно и, если представители НАТО пожелают, они смогут на нем присутствовать, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко готов пригласить НАТО на учения "Запад-2017"
© Фото: из личного архива Михаила Метлы
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В понедельник президенту был доложен замысел предстоящего учения. Ранее представители Североатлантического альянса выражали заинтересованность посетить эти учения.

"Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим", — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко заметил, что уже получает такие сигналы с их стороны.

"Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто посылает эти сигналы: мы ни от кого не закрываемся. Мы пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Учения носят исключительно оборонный характер, и все желающие могут убедиться, что ни Россия, ни Беларусь не собираются на кого-либо нападать или провоцировать на...

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