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В Тольятти умер создатель легендарной ВАЗ 2121 "Нива" белорус Петр Прусов

20.03.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
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В Тольятти на 76 году жизни скончался Петр Прусов, создатель легендарной «Нивы» — LADA 4×4. Об этом сообщает АвтоВАЗ.


«Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ-2121 „Нива“, которая сегодня носит имя LADA 4×4 и остается крайне популярной в России и за рубежом. Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля. Весь коллектив АвтоВАЗа глубоко скорбит об этой потере. Завод берет на себя расходы, связанные с погребальной церемонией», — заявил президент АвтоВАЗа Николя Мор.

Петр Михайлович Прусов родился в деревне Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 году. После окончания Запорожского машиностроительного института в 1970 году пришел на Волжский автомобильный завод в Тольятти, где начал свою трудовую деятельность инженером-конструктором, а уже в 1972 году был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива». Петр Прусов принимал участие в разработке многих других моделей АвтоВАЗа, а с 1998 до 2003 года он был главным конструктором предприятия. В качестве заместителя главного конструктора по проектированию, а затем и главного конструктора принимал участие в проектировании ВАЗ 1111 «Ока», семейства автомобилей ВАЗ 2110 и Samara 2, ВАЗ 2123, семейства автомобилей Kalina, а также ряда концептуальных моделей.

В марте 2003 года в связи с уходом на пенсию освобожден от должности главного конструктора, однако продолжил активную работу на предприятии. В 2007 — 2014 являлся ведущим инженером-конструктором отдела омологации управления проектирования и сопровождения состава автомобиля ПАО «АВТОВАЗ». В 2007—2011 гг. — руководитель рабочей группы по проектам производства автомобилей LADA в Чеченской Республике. С февраля 2017 года Петр Прусов работал советником вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ».

Всего за время производства АвтоВАЗ выпустил более 2,5 миллиона внедорожников ВАЗ 2121 «Нива» и LADA 4×4, более полумиллиона из которых были поставлены на экспорт.

Прощание с создателем «Нивы» пройдет 21 марта в Спасо-Преображенском соборе Тольятти. Прусова похоронят на тольяттинском городском кладбище.

 
 
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Прощание с создателем "Нивы" пройдет 21 марта в Спасо-Преображенском соборе Тольятти. Прусова похоронят на тольяттинском городском кладбище.

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