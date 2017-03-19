На поверхности льда исландского озера Тингвадлаватн возникли узоры необычной угловатой формы. Снимки появились в Facebook-аккаунте администрации национального парка.



Фото: Thingvellir National Park / facebook.com

Узоры протянулись на два километра. Линейные разломы образовались под прямыми углами друг к другу — будто кто-то рисовал ровные зигзаги. Работники администрации парка и местные жители утверждают, что никогда не видели ничего подобного.

«Начались спекуляции, — рассказал работник парка изданию Lonely Planet . — Не было недостатка в альтернативных объяснениях — от активности монстров-пришельцев до странных теорий заговора».



Фото: Thingvellir National Park / facebook.com



Фото: Thingvellir National Park / facebook.com



Фото: Thingvellir National Park / facebook.com

Специалисты объяснили это явлением под названием «зубчатое наслоение льда» ( finger rafting ). Оно происходит, когда тонкие ледяные пласты, плавающие на воде, сталкиваются и надвигаются друг на друга попеременно.

«Квадратные» узоры возможны только в случаях, когда толщина льда с двух сторон примерно одинакова. Ранее зубчатые наслоения видели в Арктике и Антарктиде , однако в Исландии они появились впервые.