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Картинка дня: на замерзшем озере появились квадратные зигзаги

20.03.2017 12:12 — Разное | Tut.by  
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На поверхности льда исландского озера Тингвадлаватн возникли узоры необычной угловатой формы. Снимки появились в Facebook-аккаунте администрации национального парка.


Фото: Thingvellir National Park / facebook.com

Узоры протянулись на два километра. Линейные разломы образовались под прямыми углами друг к другу — будто кто-то рисовал ровные зигзаги. Работники администрации парка и местные жители утверждают, что никогда не видели ничего подобного.

«Начались спекуляции, — рассказал работник парка изданию Lonely Planet. — Не было недостатка в альтернативных объяснениях — от активности монстров-пришельцев до странных теорий заговора».


Фото: Thingvellir National Park / facebook.com

Фото: Thingvellir National Park / facebook.com

Фото: Thingvellir National Park / facebook.com

Специалисты объяснили это явлением под названием «зубчатое наслоение льда» (finger rafting). Оно происходит, когда тонкие ледяные пласты, плавающие на воде, сталкиваются и надвигаются друг на друга попеременно.

«Квадратные» узоры возможны только в случаях, когда толщина льда с двух сторон примерно одинакова. Ранее зубчатые наслоения видели в Арктике и Антарктиде, однако в Исландии они появились впервые.

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Линейные разломы образовались под прямыми углами друг к другу - будто кто-то рисовал ровные зигзаги.

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