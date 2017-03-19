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Картинка дня: на замерзшем озере появились квадратные зигзаги
На поверхности льда исландского озера Тингвадлаватн возникли узоры необычной угловатой формы. Снимки
Узоры протянулись на два километра. Линейные разломы образовались под прямыми углами друг к другу — будто кто-то рисовал ровные зигзаги. Работники администрации парка и местные жители утверждают, что никогда не видели ничего подобного.
«Начались спекуляции, — рассказал работник парка изданию
Специалисты объяснили это явлением под названием «зубчатое наслоение льда» (
«Квадратные» узоры возможны только в случаях, когда толщина льда с двух сторон примерно одинакова. Ранее зубчатые наслоения видели в
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Линейные разломы образовались под прямыми углами друг к другу - будто кто-то рисовал ровные зигзаги.
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