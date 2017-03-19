Соперником борисовского БАТЭ в полуфинале Кубка Беларуси по футболу будет бретское «Динамо».



Фото: abff.by

Во второй паре солигорский «Шахтер» сыграет с футбольным клубом «Слуцк».

Первые матчи пройдут в Бресте и Слуцке 5 апреля, ответные в Борисове и Солигорске 26 апреля.