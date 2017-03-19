|
БАТЭ сыграет с брестским "Динамо" в полуфинале Кубка Беларуси
Соперником борисовского БАТЭ в полуфинале Кубка Беларуси по футболу будет бретское «Динамо».
Во второй паре солигорский «Шахтер» сыграет с футбольным клубом «Слуцк».
Первые матчи пройдут в Бресте и Слуцке 5 апреля, ответные в Борисове и Солигорске 26 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соперником борисовского БАТЭ в полуфинале Кубка Беларуси по футболу будет бретское "Динамо".
|
Архив (Разное)
Комментарии