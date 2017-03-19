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БАТЭ сыграет с брестским "Динамо" в полуфинале Кубка Беларуси

20.03.2017 12:25 — Разное | Tut.by  
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Соперником борисовского БАТЭ в полуфинале Кубка Беларуси по футболу будет бретское «Динамо».


Фото: abff.by

Во второй паре солигорский «Шахтер» сыграет с футбольным клубом «Слуцк».

Первые матчи пройдут в Бресте и Слуцке 5 апреля, ответные в Борисове и Солигорске 26 апреля.

 
Теги: Брест
 
 
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Соперником борисовского БАТЭ в полуфинале Кубка Беларуси по футболу будет бретское "Динамо".

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