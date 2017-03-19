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Андрея Скабелку сватают на пост главного тренера "Авангарда"
Как стало известно «
Главным тренером «Авангарда» станет белорусский специалист Андрей Скабелка, который сменит Федора Канарейкина. В тренерский штаб Скабелки войдут белорус Владимир Копать, а также российские специалисты Сергей Бердников, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.
Владимир Копать — бывший игрок сборной Беларуси, который известен как автор легендарной шайбы в ворота Швеции на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. В качестве тренера он работал помощником в «Гомеле», минском «Динамо» и молодежной сборной Беларуси.
Дмитрий Рябыкин останется в клубе и будет работать с защитниками.
На роль тренера вратарей будет приглашен Николай Мишин — наставник, воспитавший Илью Сорокина и Ивана Налимова, а в сезоне-2016/17 работавший в «Амуре».
Сергей Бердников является воспитанником омского хоккея, а до недавнего времени возглавлял новокузнецкий «Металлург».
Андрей Скабелка
Скабелка работал с «Сибирью» на протяжении трех сезонов, из которых два новосибирский клуб выходил в плей-офф, причем в первый год работы белорусского наставника дошел до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ. У «Сибири» перманентно возникают финансовые проблемы, каждый год из команды уходят ее лучшие хоккеисты.
Как признался один из лидеров «Сибири» Евгений Артюхин, уход Скабелки оказался неожиданным для многих игроков.
— Только хорошие впечатления остались от работы с Андреем Скабелкой, было одно удовольствие работать под его руководством. Многие, и я в том числе, не ожидали, что Андрей Скабелка подаст в отставку, — сказал Евгений Артюхин в беседе с корреспондентом «
Ранее еще одним вероятным местом будущей работы Андрея Скабелки назывался уфимский "Салават Юлаев".
«Авангард» под управлением Федора Канарейкина в регулярном чемпионате КХЛ занял 2-е место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в шести матчах «Ак Барсу».
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Главным тренером "Авангарда" станет белорусский специалист Андрей Скабелка, который сменит Федора Канарейкина. В тренерский штаб войдет такжн белорус Владимир...
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