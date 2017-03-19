Как стало известно « Чемпионату » из источника, близкого к клубу, определен состав нового тренерского штаба омского «Авангарда».



Андрей Скабелка. Фото: hcsibir.ru

Главным тренером «Авангарда» станет белорусский специалист Андрей Скабелка, который сменит Федора Канарейкина. В тренерский штаб Скабелки войдут белорус Владимир Копать, а также российские специалисты Сергей Бердников, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.

Владимир Копать — бывший игрок сборной Беларуси, который известен как автор легендарной шайбы в ворота Швеции на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. В качестве тренера он работал помощником в «Гомеле», минском «Динамо» и молодежной сборной Беларуси.

Дмитрий Рябыкин останется в клубе и будет работать с защитниками.

На роль тренера вратарей будет приглашен Николай Мишин — наставник, воспитавший Илью Сорокина и Ивана Налимова, а в сезоне-2016/17 работавший в «Амуре».

Сергей Бердников является воспитанником омского хоккея, а до недавнего времени возглавлял новокузнецкий «Металлург».

Андрей Скабелка ушел в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф.

Скабелка работал с «Сибирью» на протяжении трех сезонов, из которых два новосибирский клуб выходил в плей-офф, причем в первый год работы белорусского наставника дошел до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ. У «Сибири» перманентно возникают финансовые проблемы, каждый год из команды уходят ее лучшие хоккеисты.

Как признался один из лидеров «Сибири» Евгений Артюхин, уход Скабелки оказался неожиданным для многих игроков.

— Только хорошие впечатления остались от работы с Андреем Скабелкой, было одно удовольствие работать под его руководством. Многие, и я в том числе, не ожидали, что Андрей Скабелка подаст в отставку, — сказал Евгений Артюхин в беседе с корреспондентом « Чемпионата » Дарьей Тубольцевой.

Ранее еще одним вероятным местом будущей работы Андрея Скабелки назывался уфимский "Салават Юлаев".

«Авангард» под управлением Федора Канарейкина в регулярном чемпионате КХЛ занял 2-е место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в шести матчах «Ак Барсу».