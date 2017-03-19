Визжали, кричали, закрывали глаза и замирали от восторга! Читатели AUTO.TUT.BY, победившие в нашем конкурсе «Сергей, покатай», на себе испытали все те нагрузки, что выносят пилоты команды МАЗ-Спорт-Авто" в гонке. Эмоции и впечатления перехлестывали через край под несмолкающий рев моторов на полигоне Липки.

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В начале 2017 года AUTO.TUT.BY объявил среди читателей портала конкурс «Сергей покатай». Для участия в нем необходимо было прислать на auto@tutby.com интересный вопрос лидеру команды Сергею Вязовичу или рассказать собственную историю дорожных приключений. Читатели прислали больше тридцати вопросов. Экипажи заводской команды МАЗ выбрали двенадцать победителей, которые получили памятные призы из Дакара, но самое главное — смогли протестировать боевой трак МАЗ на полигоне.

«Конкурс был в январе, а катают только сейчас?» — спросит внимательный читатель. Объясняем. Задержка с покатушками получилась лишь потому, что мы долго ждали МАЗы из-за океана — на это ушло два месяца и машины прибыли только в марте. Конечно, не раз нам предлагали покатать победителей на «таком же МАЗе, но тренировочном, никогда не участвовавшем в реальных испытаниях и гонках». Но мы решили, что наши победители достойны лучшего и терпеливо ждали настоящие боевые машины!





Победителями конкурса стали: Константин Винокуров, Кирилл Якунин, Александр Швед, Даниил Кужельный, Александр Жос, Вера Апанасович, Максим Козодой, Сергей Травкин, Юлия Волкова, Виктор Жук, Алена и Иван Дужики.

Субботним утром 18 марта в Липках было людно. Два боевых МАза и «техничка» команды «МАЗ-СПОРТавто», гонщики, штурманы, зрители и, конечно, победители конкурса вопросов «Сергей покатай». Прихать удалось не всем. Но те, кто добрался до полигона испытали самые невероятные впечатления в кабине боевых МАЗов вместе с пилотами Александром Василевским и Алексеем Вишневским. Но перед тем, как занять места в креслах штурмана и механика, все победители получили памятные подарки с символикой «Дакара», а члены команды в «прямом эфире», ответили на вопросы читателей AUTO.TUT.BY.



Константин Винокуров: «Дакар смотрим вместе с сыном»

Константин Винокуров прислал на конкурс не вопрос, а свою историю.

— Приветствую, Сергей. Не хочется мучить вас вопросами, просто желаю удачи и выдержки пройти все сложные испытания. Мы с сыном Артуром с удовольствием смотрим Дакар (да и другие ралли-рейды — Шелковый путь). К сожалению Артур не ходит, но ему очень нравится ездить со мной на машине, он любит большую сельхозтехнику и грузовики. Так получилось, что и у меня есть немного своего «Дакара». Мы живем на хуторе, и до асфальтированной дороги всего 400 метров проселочной дороги через поле. Весной-осенью после сильных дождей дорога раскисает. Когда такое происходит, я просто оставляю машину на асфальте. В прошлом году был случай, когда с разгона не удалось пролететь эти 400 метров, и мы застряли где-то посередине. 100 метров выбирались часа два, подкладывая под колеса шестиметровые доски. Вся машина была в грязи, но Артуру было весело!



Один из победителей конкурса «Сергей, покатай» — Кирилл Якунин

Кирилл Якунин интересовался, какими знаниями должен обладать механик команды. — Механики команды подразделяются на группы по специализации отдельных систем автомобиля. Механик, входящий в боевой экипаж должен знать все системы автомобиля досконально, — так ответили на вопрос Кирилла Якунина представители команды.



Александр Швед работает конструктором и вдохновляется мазовскими гоночными автомобилями

Александр Швед хотел узнать, каким образом в команде построен процесс проектирования новых автомобилей и можно ли в нем принять участие исключительно за счет своей инициативы?

— В состав команды входит конструкторский отдел, состоящий из пяти человек. Они самостоятельно проектируют спортивные автомобили и вносят изменения в существующие грузовики. Вся информация о разработках является конфиденциальной (незачем, чтобы конкуренты знали о наших технологиях), так что принять участие в проектировании сторонний человек не может. Зато если у кого-то есть желание предложить свои решения, то их можно прислать на почту — мы с радостью рассмотрим.



Юлия Волкова: «Осваиваю мотоцикл эндуро, до этого ездила на дорожном»

— Сергей, если бы Вам предложили сменить класс транспортного средства на ралли Дакар, какой бы Вы предпочли класс и производителя? — спросила Юлия Волкова у Сергея Вязовича.

— Хотел бы проехать одну из гонок на полноприводном внедорожнике для общего понимания и получения опыта. Марка не принципиальна (возможно, Mini). Но в целом, хотел бы ехать именно на МАЗе.

Праздник эмоций

Маршрут, проложенный по полигону Липки для тестовых заездов, был короткий, но насыщенный — глубокая лужа, связка крутых поворотов, ямы и на десерт — небольшой трамплин.





Заметно волнуясь, участники теста облачались в экипировку. Подшлемник, шлем, защита для шеи HANS. Для того чтобы намертво притянуть себя ремнями безопасности в тесном гоночном кресле, требовалась помощь штурмана. С первого раза мало кто разберется, как пользоваться пятиточечными ремнями безопасности. Затягивать ремни нужно так, чтобы тело даже на сантиметр не отрывалось от спинки кресла. Пассажир должет быть единым целым с автомобилем, чтобы выдержать все прыжки и ударные нагрузки.

Но даже для того чтобы просто попасть в кабину, нужно проявить обезьянью ловкость. Лесенок для подъема наверх не предусмотрено. А потом надо постараться не приложиться головой о хитросплетения труб силового каркаса.













А дальше началось то, чего многие ждали, но вряд ли представляли, каково на самом деле ехать в кабине гоночного грузовика по пересеченной местности. Удары, невероятная болтанка, заливающаяся в кабину грязная вода. И это еще не было изнуряющей жары, как в настоящей гонке.



Александр Жос: «Там перед лужей трамплин есть. Вот где взлетели!»

Каждый из участников проявлял свои эмоции по-разному. Кто-то не мог сдержать улыбку, кто-то просто завороженно молчал. Но равнодушных не было, это точно.



Кирилл Якунин: «Просто невероятные ощущения! Конечно, трамплин больше всего запомнился! И непонятно, как можно выдерживать такие нагрузки несколько часов подряд»

В 2017 году команда «МАЗ-СПОРТавто» показала свой лучший результат за всю историю участия в ралли-рейде «Дакар», заняв шестое место в зачете грузовиков. AUTO.TUT.BY на протяжении всего «Дакара» следил за нашей командой и публиковал самую оперативную информацию о гонке.

Встречи с фанатами гонок в таком формате — важная составляющая популяризации автоспорта в стране. Демонстрационные заезды на боевых автомобилях — лучший подарок болельщику, который только можно придумать.