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Победители конкурса "Сергей покатай" испытали себя в кабине боевых дакаровских МАЗов
Визжали, кричали, закрывали глаза и замирали от восторга! Читатели AUTO.TUT.BY, победившие в нашем конкурсе «Сергей, покатай», на себе испытали все те нагрузки, что выносят пилоты команды МАЗ-Спорт-Авто" в гонке. Эмоции и впечатления перехлестывали через край под несмолкающий рев моторов на полигоне Липки.
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В начале 2017 года AUTO.TUT.BY объявил среди читателей портала конкурс «Сергей покатай». Для участия в нем необходимо было прислать на
«Конкурс был в январе, а катают только сейчас?» — спросит внимательный читатель. Объясняем. Задержка с покатушками получилась лишь потому, что мы долго ждали МАЗы из-за океана — на это ушло два месяца и машины прибыли только в марте. Конечно, не раз нам предлагали покатать победителей на «таком же МАЗе, но тренировочном, никогда не участвовавшем в реальных испытаниях и гонках». Но мы решили, что наши победители достойны лучшего и терпеливо ждали настоящие боевые машины!
Победителями конкурса стали: Константин Винокуров, Кирилл Якунин, Александр Швед, Даниил Кужельный, Александр Жос, Вера Апанасович, Максим Козодой, Сергей Травкин, Юлия Волкова, Виктор Жук, Алена и Иван Дужики.
Субботним утром 18 марта в Липках было людно. Два боевых МАза и «техничка» команды «МАЗ-СПОРТавто», гонщики, штурманы, зрители и, конечно, победители конкурса вопросов «Сергей покатай». Прихать удалось не всем. Но те, кто добрался до полигона испытали самые невероятные впечатления в кабине боевых МАЗов вместе с пилотами Александром Василевским и Алексеем Вишневским. Но перед тем, как занять места в креслах штурмана и механика, все победители получили памятные подарки с символикой «Дакара», а члены команды в «прямом эфире», ответили на вопросы читателей AUTO.TUT.BY.
Константин Винокуров прислал на конкурс не вопрос, а свою историю.
— Приветствую, Сергей. Не хочется мучить вас вопросами, просто желаю удачи и выдержки пройти все сложные испытания. Мы с сыном Артуром с удовольствием смотрим Дакар (да и другие ралли-рейды — Шелковый путь). К сожалению Артур не ходит, но ему очень нравится ездить со мной на машине, он любит большую сельхозтехнику и грузовики. Так получилось, что и у меня есть немного своего «Дакара». Мы живем на хуторе, и до асфальтированной дороги всего 400 метров проселочной дороги через поле. Весной-осенью после сильных дождей дорога раскисает. Когда такое происходит, я просто оставляю машину на асфальте. В прошлом году был случай, когда с разгона не удалось пролететь эти 400 метров, и мы застряли где-то посередине. 100 метров выбирались часа два, подкладывая под колеса шестиметровые доски. Вся машина была в грязи, но Артуру было весело!
Кирилл Якунин интересовался, какими знаниями должен обладать механик команды. — Механики команды подразделяются на группы по специализации отдельных систем автомобиля. Механик, входящий в боевой экипаж должен знать все системы автомобиля досконально, — так ответили на вопрос Кирилла Якунина представители команды.
Александр Швед хотел узнать, каким образом в команде построен процесс проектирования новых автомобилей и можно ли в нем принять участие исключительно за счет своей инициативы?
— В состав команды входит конструкторский отдел, состоящий из пяти человек. Они самостоятельно проектируют спортивные автомобили и вносят изменения в существующие грузовики. Вся информация о разработках является конфиденциальной (незачем, чтобы конкуренты знали о наших технологиях), так что принять участие в проектировании сторонний человек не может. Зато если у кого-то есть желание предложить свои решения, то их можно прислать на почту — мы с радостью рассмотрим.
— Сергей, если бы Вам предложили сменить класс транспортного средства на ралли Дакар, какой бы Вы предпочли класс и производителя? — спросила Юлия Волкова у Сергея Вязовича.
— Хотел бы проехать одну из гонок на полноприводном внедорожнике для общего понимания и получения опыта. Марка не принципиальна (возможно, Mini). Но в целом, хотел бы ехать именно на МАЗе.
Праздник эмоций
Маршрут, проложенный по полигону Липки для тестовых заездов, был короткий, но насыщенный — глубокая лужа, связка крутых поворотов, ямы и на десерт — небольшой трамплин.
Заметно волнуясь, участники теста облачались в экипировку. Подшлемник, шлем, защита для шеи HANS. Для того чтобы намертво притянуть себя ремнями безопасности в тесном гоночном кресле, требовалась помощь штурмана. С первого раза мало кто разберется, как пользоваться пятиточечными ремнями безопасности. Затягивать ремни нужно так, чтобы тело даже на сантиметр не отрывалось от спинки кресла. Пассажир должет быть единым целым с автомобилем, чтобы выдержать все прыжки и ударные нагрузки.
Но даже для того чтобы просто попасть в кабину, нужно проявить обезьянью ловкость. Лесенок для подъема наверх не предусмотрено. А потом надо постараться не приложиться головой о хитросплетения труб силового каркаса.
А дальше началось то, чего многие ждали, но вряд ли представляли, каково на самом деле ехать в кабине гоночного грузовика по пересеченной местности. Удары, невероятная болтанка, заливающаяся в кабину грязная вода. И это еще не было изнуряющей жары, как в настоящей гонке.
Каждый из участников проявлял свои эмоции по-разному. Кто-то не мог сдержать улыбку, кто-то просто завороженно молчал. Но равнодушных не было, это точно.
Встречи с фанатами гонок в таком формате — важная составляющая популяризации автоспорта в стране. Демонстрационные заезды на боевых автомобилях — лучший подарок болельщику, который только можно придумать.
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На полигоне в Липках эмоции били через край. Команда "МАЗ-СПОРТавто" поздравила победителей конкурса "Сергей прокати!". Читатели AUTO.TUT.BY смогли прокатиться в кабине...
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