Нуждающиеся в улучшении жилищных условий в этом месяце могут еще успеть написать заявление на арендное государственное жилье. Его предлагают очередникам трех районов.

В Ленинском районе для обычных очередников есть однокомнатная квартира в доме № 22а на улице Станиславского. Площадь квартиры 33 метра, в ней сделан ремонт, но нет ванной, вместо нее стоит душевой поддон. Платить за такое жилье нужно будет 185 рублей в месяц. Заявление можно написать в «Одном окне» на Маяковского, 83 по 25 марта.

Для первоочередников в районе есть пятикомнатная квартира площадью 158 «квадратов». Находится она в центра города — на проспекте Независимости, 16. арендная плата за нее составит 218 рублей в месяц.



В «доме с часами» первоочередникам предлагают пятикомнатную квартиру

mapio.net

Заявления принимаются службой «Одно окно» по 1 апреля.

Администрация Первомайского района обычным очередникам предлагает «двушку» в доме № 19 на Осипенко. Площадь квартиры 55,3 метра, платить за нее надо будет 305 рублей в месяц. Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Первомайского района (пер. К. Чорного, 5) по 1 апреля.

Очередникам Советского района предлагают комнату в «двушке» на Логойском тракте, 25/1. Площадь комнаты 28 метров, платить за нее надо будет 102 рубля в месяц. Заявление можно написать в службе «Одно окно» (ул. Дорошевича, 8, т.331−74−74) по 29 марта.