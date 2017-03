Пользователь твиттера @LifesBook_Ceo опубликовал видео, на котором очень большая курица выходит из курятника. И напугал им своих читателей. Об этом рассказывает издание « Медуза ».

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w — LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) 19 марта 2017 г.

Пользователи стали сравнивать необычную птицу с динозавром.

@LifesBook_Ceo When you see it at this size you can really imagine how they’re the cousin of dinosaurs. Shit reminds of me of Jurassic park. — Tempa (RIP Depz) (@QuickTempa) 19 марта 2017 г.

«Когда видишь их [куриц] в таком размере, наконец можешь представить себе, что они кузины динозавров. Это напомнило мне о „Парке Юрского периода“»

Некоторые из них по-настоящему испугались.

that big chicken is the scariest thing i ever seen in my life — Sports (@HeadphoneJones_) 19 марта 2017 г.

«Эта большая курица — самая страшная вещь, которую я видел в своей жизни»

everytime i close my eyes i see that big chicken. i cant breathe. it’s all i think about — Swiggity Swooty (@CominForDaBooty) 20 марта 2017 г.

«Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу эту большую курицу. Я не могу дышать. Все мои мысли о ней»

На самом деле на видео оказалась обычная курица породы брама. Петухи брамы весят около 5 килограммов, а очень массивно выглядят за счет пушистого оперения.