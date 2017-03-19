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Гигантская курица напугала пользователей соцсетей
Пользователь твиттера @LifesBook_Ceo
Пользователи стали сравнивать необычную птицу с динозавром.
«Когда видишь их [куриц] в таком размере, наконец можешь представить себе, что они кузины динозавров. Это напомнило мне о „Парке Юрского периода“»
Некоторые из них по-настоящему испугались.
«Эта большая курица — самая страшная вещь, которую я видел в своей жизни»
«Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу эту большую курицу. Я не могу дышать. Все мои мысли о ней»
На самом деле на видео оказалась обычная курица породы брама. Петухи брамы весят около 5 килограммов, а очень массивно выглядят за счет пушистого оперения.
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Пользователи стали сравнивать необычную птицу с динозавром.
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