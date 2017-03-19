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Гигантская курица напугала пользователей соцсетей

20.03.2017 13:08 — Разное | Tut.by  
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Пользователь твиттера @LifesBook_Ceo опубликовал видео, на котором очень большая курица выходит из курятника. И напугал им своих читателей. Об этом рассказывает издание «Медуза».

Пользователи стали сравнивать необычную птицу с динозавром.

«Когда видишь их [куриц] в таком размере, наконец можешь представить себе, что они кузины динозавров. Это напомнило мне о „Парке Юрского периода“»

Некоторые из них по-настоящему испугались.

«Эта большая курица — самая страшная вещь, которую я видел в своей жизни»

«Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу эту большую курицу. Я не могу дышать. Все мои мысли о ней»

На самом деле на видео оказалась обычная курица породы брама. Петухи брамы весят около 5 килограммов, а очень массивно выглядят за счет пушистого оперения.

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Пользователи стали сравнивать необычную птицу с динозавром.

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