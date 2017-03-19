﻿ Движение в пункте пропуска "Варшавский мост" было парализовано из-за сувенирной гранаты. 21.by
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Движение в пункте пропуска "Варшавский мост" было парализовано из-за сувенирной гранаты

20.03.2017 13:15 — Разное | Tut.by  
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Движение в пункте пропуска «Варшавский мост» было парализовано практически на час из-за сувенирной гранаты, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент на погранпереходе произошел 19 марта. В 17.44 в дежурную службу УВД от военнослужащих пограничной группы поступило сообщение о том, что в пункте пропуска при досмотре автобуса сообщением Швайбург-Москва обнаружен предмет, похожий на гранату «Ф-1». Движение в пункте пропуска было приостановлено. Проведена эвакуация 30 человек.

Прибывшая на место происшествия саперно-пиротехническая группа в/ч 5526 обследовала подозрительный предмет. Установлено, что взрывоопасных элементов он не содержит и является выполненным из пластмассы сувениром, внутри которого находится порошок белого цвета.

Принадлежность предмета устанавливается. По факту проводится проверка.

В 18.25 было разрешено движение транспортных средств, следовавших на выезд из Беларуси. С 18.47 восстановлено движение автомобилей в обоих направлениях.

 
 
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От военнослужащих пограничной группы поступило сообщение, что в пункте пропуска при досмотре автобуса сообщением Швайбург-Москва обнаружен предмет, похожий на...

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