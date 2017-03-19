|
Лукашенко готов показать НАТО учения «Запад-2017»
20.03.2017 13:07 — Разное | Ежедневник
фото: pravda.ru
По словам президента, учения будут открыты для наблюдателей из НАТО и других организаций.
Об этом глава государства заявил при докладе замысла предстоящего учения, передает пресс-служба президента.
"Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока - НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более, я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю", - сказал Александр Лукашенко.
Президент заявил, что «мы ни от кого не закрываемся» и «пригласим всех желающих на эти учения».
И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента, учения будут открыты для наблюдателей из НАТО и других организаций.
|
Архив (Разное)
Комментарии