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Лукашенко готов показать НАТО учения «Запад-2017»

20.03.2017 13:07 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко готов показать НАТО учения «Запад-2017»

фото: pravda.ru

По словам президента, учения будут открыты для наблюдателей из НАТО и других организаций.

Об этом глава государства заявил при докладе замысла предстоящего учения, передает пресс-служба президента.

"Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока - НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более, я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заявил, что «мы ни от кого не закрываемся» и «пригласим всех желающих на эти учения».

И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации", - подчеркнул Александр Лукашенко.

 
 
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По словам президента, учения будут открыты для наблюдателей из НАТО и других организаций.

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