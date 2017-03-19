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Крупная мировая компания по спортивной статистике будет показывать белорусский футбол
Белорусская федерация футбола
Согласно заключенному договору InStat получил от АБФФ неэксклюзивные права на производство и реализацию видеопотока по следующим турнирам в 2017 году:
— первая лига мужского футбольного первенства Беларуси;
— вторая лига мужского футбольного первенства Беларуси;
— национальный чемпионат Беларуси среди женских команд;
— мини-футбол (футзал).
При этом компания InStat обязуется охватить не менее 90% матчей первой лиги-2017 и 50% матчей женского чемпионата, которые национальная федерация сможет транслировать онлайн на своей официальной интернет-платформе.
Владимир Бережков, директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ:
— Считаю, совершили серьезный прорыв соглашением с компанией InStat. Кроме очевидных плюсов в виде интернет-трансляций, мы получаем потенциально полную видеобазу технических съемок матчей всех не охваченных прежде турниров. Кроме того, условия сотрудничества гарантируют АБФФ определенный доход. Не могу назвать его заоблачным — особенно в первый год, но в целом сделка определенно несет положительную финансовую динамику.
Наверняка болельщики зададут вопрос, почему в соглашение не включены игры высшей лиги и Кубка страны? Отвечу: права на 2017 год ранее были проданы немецкой компании. Но если все пойдет хорошо, с 2018 года АБФФ получит хорошую альтернативу при выборе партнеров для сотрудничества, — сказал Бережков.
Дмитрий Герчиков, заместитель департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ:
— Соглашение с компанией InStat — это забота не только о болельщиках, но и о клубах. У наших партнеров уже есть опыт проведения трансляций — в том числе технических съемок с одной камеры с наложенным счетом и временем. Клубам всех лиг страны это станет отличным подспорьем в вопросах видеоанализа официальных игр. Кроме того, наше сотрудничество позволит реально оценить стоимость видео прав белорусского рынка, — считает Герчиков.
Валерий Стречень, глава международного департамента компании InStat Ltd.:
— Для нашей компании очень важно подобное соглашение, поскольку стремимся улучшить статистический анализ футбола в Беларуси не только в высшей лиге, но и на всех уровнях соревнований. Мы хотим, чтобы и у клубов, и у фанатов в равной степени была возможность увидеть матчи, которые проходят в других городах. Верим, что сотрудничество с АБФФ сможет поднять интерес к футболу не только на уровне высшей лиги, но и других лиг, о которых сейчас, к сожалению, известно гораздо меньше, чем хотелось бы, — сазал представитель компании InStat.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков
10 февраля совет клубов высшей лиги
Однако пока не все из задуманного удастся воплотить в жизнь.
— По тому, как продвигается дело, вижу, что и к пятому-шестому туру можем не успеть. Будем стараться, но есть вероятность, что без спешки и суеты запустим канал со второго круга в конце июля, — предположил Владимир Бережков.
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Белорусская федерация футбола сообщила о начале официального партнерства с компанией InStat - одним из самых крупных и авторитетных сервисов на рынке спортивной...
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