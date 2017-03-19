Белорусская федерация футбола сообщила о начале официального партнерства с компанией InStat — одним из самых крупных и авторитетных сервисов на рынке спортивной статистики и аналитики.



Фото с сайта abff.by

Согласно заключенному договору InStat получил от АБФФ неэксклюзивные права на производство и реализацию видеопотока по следующим турнирам в 2017 году:

— первая лига мужского футбольного первенства Беларуси;

— вторая лига мужского футбольного первенства Беларуси;

— национальный чемпионат Беларуси среди женских команд;

— мини-футбол (футзал).

При этом компания InStat обязуется охватить не менее 90% матчей первой лиги-2017 и 50% матчей женского чемпионата, которые национальная федерация сможет транслировать онлайн на своей официальной интернет-платформе.

Владимир Бережков, директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ:

— Считаю, совершили серьезный прорыв соглашением с компанией InStat. Кроме очевидных плюсов в виде интернет-трансляций, мы получаем потенциально полную видеобазу технических съемок матчей всех не охваченных прежде турниров. Кроме того, условия сотрудничества гарантируют АБФФ определенный доход. Не могу назвать его заоблачным — особенно в первый год, но в целом сделка определенно несет положительную финансовую динамику.

Наверняка болельщики зададут вопрос, почему в соглашение не включены игры высшей лиги и Кубка страны? Отвечу: права на 2017 год ранее были проданы немецкой компании. Но если все пойдет хорошо, с 2018 года АБФФ получит хорошую альтернативу при выборе партнеров для сотрудничества, — сказал Бережков.

Дмитрий Герчиков, заместитель департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ:

— Соглашение с компанией InStat — это забота не только о болельщиках, но и о клубах. У наших партнеров уже есть опыт проведения трансляций — в том числе технических съемок с одной камеры с наложенным счетом и временем. Клубам всех лиг страны это станет отличным подспорьем в вопросах видеоанализа официальных игр. Кроме того, наше сотрудничество позволит реально оценить стоимость видео прав белорусского рынка, — считает Герчиков.

Валерий Стречень, глава международного департамента компании InStat Ltd.:

— Для нашей компании очень важно подобное соглашение, поскольку стремимся улучшить статистический анализ футбола в Беларуси не только в высшей лиге, но и на всех уровнях соревнований. Мы хотим, чтобы и у клубов, и у фанатов в равной степени была возможность увидеть матчи, которые проходят в других городах. Верим, что сотрудничество с АБФФ сможет поднять интерес к футболу не только на уровне высшей лиги, но и других лиг, о которых сейчас, к сожалению, известно гораздо меньше, чем хотелось бы, — сазал представитель компании InStat.

Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал , как продвигается процесс запуска телеканала, который будет транслировать матчи чемпионата Беларуси в HD-качестве.

10 февраля совет клубов высшей лиги принял решение о создании нового телевизионного канала. Учредителями канала помимо АБФФ будут «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала поначалу планировался до лета нынешнего года.

Однако пока не все из задуманного удастся воплотить в жизнь.

— По тому, как продвигается дело, вижу, что и к пятому-шестому туру можем не успеть. Будем стараться, но есть вероятность, что без спешки и суеты запустим канал со второго круга в конце июля, — предположил Владимир Бережков.