В одном из отделений Беларусбанка в Минске появился валютно-обменный терминал, который выдает не только банкноты, но и монеты. Для этого устройство имеет не только диспенсер для купюр, но и хоппер для выдачи монет.



Фото с сайта belarusbank.by

Через терминал можно самостоятельно обменять наличные белорусские рубли на доллары, евро и российские рубли. Пока что единственный в Беларуси подобный валютно-обменный терминал установили в отделении Беларусбанка в торговом центре «Столица».



Фото с сайта belarusbank.by

«Для удобства использования терминала на экране устройства отображаются текущие курсы валют, установленные банком, и номиналы разрешенных к приему купюр. Плата за проведение операции обмена валют не взимается. По своей сути проведение операции в данном устройстве схоже с использованием банкомата либо инфокиоска с функцией приема наличных денежных средств», — уточняют в банке.