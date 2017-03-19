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в Минске появился первый "обменник" без кассира, который выдает монеты
В одном из отделений Беларусбанка в Минске появился валютно-обменный терминал, который выдает не только банкноты, но и монеты. Для этого устройство имеет не только диспенсер для купюр, но и хоппер для выдачи монет.
Через терминал можно самостоятельно обменять наличные белорусские рубли на доллары, евро и российские рубли. Пока что единственный в Беларуси подобный валютно-обменный терминал установили в отделении Беларусбанка в торговом центре «Столица».
«Для удобства использования терминала на экране устройства отображаются текущие курсы валют, установленные банком, и номиналы разрешенных к приему купюр. Плата за проведение операции обмена валют не взимается. По своей сути проведение операции в данном устройстве схоже с использованием банкомата либо инфокиоска с функцией приема наличных денежных средств», —
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В одном из отделений Беларусбанка в Минске появился валютно-обменный терминал, который выдает не только банкноты, но и монеты.
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