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в Минске появился первый "обменник" без кассира, который выдает монеты

20.03.2017 13:30 — Разное | Tut.by  
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В одном из отделений Беларусбанка в Минске появился валютно-обменный терминал, который выдает не только банкноты, но и монеты. Для этого устройство имеет не только диспенсер для купюр, но и хоппер для выдачи монет.


Фото с сайта belarusbank.by

Через терминал можно самостоятельно обменять наличные белорусские рубли на доллары, евро и российские рубли. Пока что единственный в Беларуси подобный валютно-обменный терминал установили в отделении Беларусбанка в торговом центре «Столица».


Фото с сайта belarusbank.by

«Для удобства использования терминала на экране устройства отображаются текущие курсы валют, установленные банком, и номиналы разрешенных к приему купюр. Плата за проведение операции обмена валют не взимается. По своей сути проведение операции в данном устройстве схоже с использованием банкомата либо инфокиоска с функцией приема наличных денежных средств», — уточняют в банке.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В одном из отделений Беларусбанка в Минске появился валютно-обменный терминал, который выдает не только банкноты, но и монеты.

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