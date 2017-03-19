В понедельник, 20 марта, Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обороны с главами Совета безопасности и правительства, министром обороны и высокопоставленными военными. Одна из главных тем обсуждения — предстоящие в сентябре текущего года белорусско-российские учения "Запад-2017", которые, по словам президента, должны стать демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух стран.

Лукашенко особо отметил, что вопреки мнениям отдельных экспертов, никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах.



© Фото: из личного архива Михаила Метлы Лукашенко: в случае конфликта в Беларуси воевать пойдет все население

"Учения являются демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов. Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые, это наши вопросы — Беларуси и России, а вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей недопустимо. Это не подлежит никакому виду торговли", — заявил президент, которого цитирует " Беларусь 1 ".

Лукашенко потребовал от представителей силового блока, чтобы предстоящее мероприятие на территории Беларуси было абсолютно прозрачным и доступным не только для партнеров по ОДКБ, СНГ но и для представителей североатлантического блока НАТО.

"Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на наших учениях, милости просим", — сказал Лукашенко.

Также на совещании во Дворце Независимости министр обороны Андрей Равков доложил главе государства о состоянии дел в белорусской армии.

Комментарий Александра Лукашенко о военном сотрудничестве с Россией слушайте на радио Sputnik Беларусь.