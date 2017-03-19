МИНСК, 20 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил замысел совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России " Запад-2017 ".



© Фото: из личного архива Михаила Метлы Лукашенко: в случае конфликта в Беларуси воевать пойдет все население

В понедельник глава государства заслушал доклад о замысле совместных учений, сообщили Sputnik в пресс-службе президента. По решению руководителей Беларуси и России подобные учения проводятся раз в два года на территории одного из государств. В этом году учения будет принимать Беларусь.

Цели и сроки учения

Учение планируется провести с 14 по 20 сентября 2017 года. Оно станет завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в текущем учебном году.

Темой предстоящего учения станет подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Учения также будут посвящены совершенствованию оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжения перспективных систем управления войсками и оружием; апробации положений новых уставных документов, разработанных в вооруженных силах Беларуси и России.

Кроме того, командующие и штабы получат практику по планированию мероприятий военного характера, научатся стабилизировать обстановку и управлять войсками.

Кроме отработки вопросов применения группировок войск будут практически выполняться задачи территориальной обороны, усиления охраны государственной границы, восстановления боеспособности войск и всестороннего обеспечения.

От Кольского полуострова до Беларуси

Как сообщил журналистам после завершения доклада у президента министр обороны Беларуси Андрей Равков, учение пройдет в два этапа. Практические действия органов военного управления и войск будут осуществляться на полигонах Беларуси и России.

"Пространственный размах этого учения очень большой — от Кольского направления в арктической зоне и заканчивая Беларусью", — рассказал министр. На территории Беларуси будет задействовано семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск.

Какие части задействуют

По словам Равкова, в состав региональной группировки войск входят Вооруженные Силы Беларуси и 1-я танковая армия Западного военного округа России. Часть сил и средств этой танковой армии прибудет на территорию Беларуси для участия в учении. Общая численность привлекаемых на учения войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года, — то есть, не более 13 тысяч человек личного состава.

"От Российской Федерации для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении планируется около 3 тысяч военнослужащих и около 280 единиц техники", — сообщил министр.

Кроме сухопутной составляющей будет задействована и авиация, в том числе до 25 летательных аппаратов с российской стороны.

Пригласим НАТО

© Sputnik Алексей Даничев Беларусь готова пригласить НАТО на учения "Запад-2017"

В ходе доклада Лукашенко потребовал, чтобы учение носило максимально прозрачный характер, и, если представители НАТО пожелают, они смогут на нем присутствовать.

Ранее представители Североатлантического альянса выражали заинтересованность посетить эти учения.

"Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим", — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко заметил, что уже получает такие сигналы с их стороны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что представители альянса приветствовали бы приглашение от российской стороны в качестве наблюдателя посетить учения "Запад-2017".

Оборонительный характер

Президент подчеркнул, что учения будут носить исключительно оборонительный характер.

"Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто посылает эти сигналы: мы ни от кого не закрываемся. Мы пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь", — сказал президент.

Нефть и газ ни при чем

Лукашенко также заявил, что Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах.

"Для средств массовой информации особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных "экспертов" никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов", — цитирует слова Лукашенко пресс-служба главы государства.

"Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы — Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли", — подчеркнул белорусский лидер.