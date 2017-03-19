Могилевские автомобилисты превратили несколько ям на дорогах в «клумбы» и сняли об этом видео . Таким способом они решили обратить внимание на плохое состояние дорог после зимы в областном центре.





Парни измерили ямы на улице Островского в районе пересечения с улицей Чайковского. Площадь самой большой из измеренных составила 120×80 см. Глубина — 10 см. Остальные были не намного глубже и мельче.

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— Всех беспокоит проблема дорожного покрытия в нашем городе и нашей стране. Дороги очень плохие. По этой улице мы ездим каждый день. Мы платим дорожный налог, но дорог практически нет — яма на яме. Несмотря на это, тут еще установили искусственную неровность. Пусть бы асфальтом, который дорожники потратили на «лежачий полицейский», залатали дорогу, — говорят герои видеоролика.

Чтобы обратить внимание дорожников на ужасное состояние дороги, парни засыпали ямы и «посадили» в каждую цветок. На следующее утро цветов уже не было — остались лишь кучки земли. Но организаторы акции, возможно, продолжат «высаживать цветы» в ямах на могилевских дорогах.

— Не знаю, насколько эта акция будет в итоге действенной, но хотя бы минимальное внимание мы к этой проблеме привлекли, — рассказал AUTO.TUT.BY администратор автоклуба MOGILEV RACING и 6REGION Олег Чирков. — Пару лет назад мы хотели провести автопробег по самым разбитым дорогам Могилева и возложить венки к ДРСУ (филиал «Могилевоблдорстроя». — TUT.BY), но ГАИ не разрешила эту акцию.