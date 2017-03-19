25 театральных критиков, журналистов и блогеров выбрали лучшие спектакли 2016 года в традиционном голосовании интернет-проекта «Театральная Беларусь». AFISHA.TUT.BY составила короткий гид по лучшим белорусским постановкам, которые можно увидеть в Минске совсем скоро.



Фото: Евгения Петрученко, предоставлено «АРТ Корпорейшн»

Когда: 26 марта, 16.00; 27 марта 19.00. Где: студия «Black Beast Media», г. Минск, ул. Волгоградская, 8. Сколько: 16−18 рублей.

Лучшим спектаклем 2016-го эксперты назвали «Опиум» — социальную историю о двух братьях из Рогачева. Старший брат теряет работу и не может обеспечивать семью — больную мать и брата-школьника. В конце концов перед ним встает выбор, что копать: могилы в мирном Рогачеве или окопы на войне в Украине? Зритель тоже оказывается перед вопросом альтернативой: что страшнее — война в реальном мире или война в головах? Внимание к «Опиуму» привлекает не только остросоциальная тематика, но и история создания. Драматург Виталий Королев создал эскиз текста в рамках Международной драматургической лаборатории Центра белорусской драматургии в тандеме с режиссером и художественным руководителем «Театра.doc» Михаилом Угаровым. А режиссер Александр Марченко реализовал первый краудфандинговый театральный проект в Беларуси: для того чтобы «Опиум» прозвучал со сцены, зрители собрали около двух тысяч долларов.



Фото с сайта bgmteatr.by

Когда: 25 марта, 9 апреля; 18.00. Где: Белорусский государственный молодежный театр. Сколько: 9,90−11 рублей.

В 2016-м Дмитрий Богославский привлек внимание экспертов как режиссер. В топе белорусских спектаклей сразу две его работы в Молодежном театре — «Саша, вынеси мусор» и «Dreamworks». «Dreamworks» подтверждает, что пограничье миров, связь живых и мертвых, вопросы, оставленные без ответов умершими, — одна из самых важных тем для Богославского. Об этом его собственная пьеса «Тихий шорох уходящих шагов», об этом «Саша, вынеси мусор» Натальи Ворожбит. «Dreamworks» Ивана Вырыпаева тоже об этом. На сцене непривычный белорусскому театральному зрителю герой в исполнении Андрея Бибикова — молодой рефлексирующий мужчина, жена которого умерла от рака. Мужчина, который пытается смириться с потерей, не боится быть слабым и может заплакать.



Фото с сайта kultprosvet.by

Когда: 30−31 марта; 11.00, 14.30. Где: Белорусский государственный театр кукол. Сколько: 5,50 рубля.

Режиссер Игорь Казаков тоже дважды в топе: со спектаклями «На дне» (Могилевский областной театр кукол) и «Рождественская история». Премьера «Рождественской истории» состоялась в конце декабря — Казаков позиционировал ее как альтернативу традиционным ёлочным спектаклям. Но святочный рассказ Чарльза Диккенса о скупердяе Скрудже актуален в любое время года. Тем более что современный мир все чаще ставит нас перед выбором: выгода или радость? Создатели спектакля предлагают ответить на этот вопрос зрителям старше шести лет. А еще на «Рождественскую историю» обязательно нужно сходить, чтобы увидеть волшебную сценографию Татьяны Нерсисян, где снег и привидения.