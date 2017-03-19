Уровень зарегистрированной безработицы в Минске на начало марта составил 0,5% от экономически активного населения, сообщает управление занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. В столице было 8387 официальных нетрудоустроенных.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Больше всего вакансий в службах занятости значится для медсестер — 687 предложений. В 3-ую центральную районную клиническую поликлинику ищут старшую медсестру в отделение по обслуживанию микрорайона Сокол на зарплату от 700 рублей. В физкультурно-оздоровительный центр «Комплекс по оказанию услуг имени П.М.Машерова» нужна медсестра с 5-летним опытом работы. Специалисту обещают получку от 265 рублей.

Наниматели активно ищут также врачей-специалистов (460 вакансий). В 30-ую городскую клиническую поликлинику и 36-я городскую поликлинику нужны участковые терапевты на зарплату от 1000 рублей. В 38-ую городскую поликлинику ищут оториноларинголога на 400 рублей.

В дефиците в столице также инженеры-программисты (354 вакансий). К примеру, компания «Скайвинд Тек Бай» готова платить 5700 рублей специалисту, который владеет английским языком, а также имеет 5-летний опыт работы в создании программного обеспечения для онлайн-игр. В среднюю школу № 28 ищут инженера-программиста на 0,5 ставки на зарплату от 270 рублей.

В Минске нанимателям также нужны специалисты различной квалификации (306), продавцы (208), водители автомобилей (181), монтажники строительных конструкций (179), повара (176), инженеры (157), арматурщики (155), уборщики помещений (133).

Средний размер пособия по безработице в феврале в Минске составил 23,84 рубля. Пособие получали 4399 человек.