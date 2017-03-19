Видео с невероятно огромным петухом в сеть выложил пользователь под ником LifesBook_Ceo.

"Я единственный человек, кого удивляет, почему этот петух такой чертовски большой?" — прокомментировал он свой пост в Twitter .

Пользователи не поверили, что домашняя птица может достигать таких гигантских размеров. Одни утверждали, что кто-то просто переоделся в костюм петуха, другие высказали предположение, что птица выращена в пробирке, или является результатом генетических экспериментов.

Однако, выяснилось, что такие огромные петухи действительно существуют и относятся к породе Брама. Они могут достигать в высоту 60-120 сантиметров.

К слову, в самом конце видео можно заметить, как на улицу выходит огромная курица.