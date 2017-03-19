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Гигантский петух напугал пользователей соцсетей

20.03.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видео с невероятно огромным петухом в сеть выложил пользователь под ником LifesBook_Ceo.

"Я единственный человек, кого удивляет, почему этот петух такой чертовски большой?" — прокомментировал он свой пост в Twitter.

Пользователи не поверили, что домашняя птица может достигать таких гигантских размеров. Одни утверждали, что кто-то просто переоделся в костюм петуха, другие высказали предположение, что птица выращена в пробирке, или является результатом генетических экспериментов.

Однако, выяснилось, что такие огромные петухи действительно существуют и относятся к породе Брама. Они могут достигать в высоту 60-120 сантиметров.

К слову, в самом конце видео можно заметить, как на улицу выходит огромная курица. 

 
 
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В социальных сетях набирает популярность видео, на котором запечатлен петух-гигант, выбирающийся из курятника.

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