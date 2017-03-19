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Лукашенко: Зарплата, занятость и цены – решение этих проблем избавит страну от революции

20.03.2017 14:15 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко: Зарплата, занятость и цены – решение этих проблем избавит страну от революции

фото: chepetsk.ru

Президент потребовал от минских чиновников задействовать на весенней уборке города всех, "кто ходит без работы".

От чиновников Мингорисполкома президент ждет решения трех задач: урегулировать ценовую политику, обеспечить рост заработной платы и решить проблему занятости населения, сообщает пресс-служба главы государства.

"Никакой безработицы быть не должно. Тем более что, начиная с весны, работы в Минске хоть отбавляй», - намекнул Александр Лукашенко на необходимость убрать город.

«Сегодня надо задействовать всех, кто ходит без работы. Всех, - подчеркнул глава государства. - Тем, кто хочет устроиться на работу и может работать, надо помочь. Кто не хочет (таких все-таки немного), надо заставить работать".

Зарплата в Минске должна быть намного выше 500 долларов, тогда это улучшит статистику в целом по стране.

«Решите пока три эти задачи, о которых я сказал: зарплата, занятость людей и цены. Это сейчас больше всего волнует людей. Все остальные задачи мы решим, - сказал Александр Лукашенко, а потом уточнил: -- Их просто не будет, других задач».

Если эти задачи будут решены, восстановится полная стабильность: «Никто по улицам не будет шастать, никто на революцию звать не будет, никто не будет звать на какую-то бойню, чтоб кровь текла. Никто - если мы решим эти задачи».

Президент хочет доказать всем, что выбранная белорусским государством модель работает.

«Мы должны выстоять и доказать всем, что модель социального государства - это оптимальная модель для безопасного и нормально развивающегося государства», - сказал белорусский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
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