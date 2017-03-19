Состояние девочки-подростка, которая была сбита автомобилем скорой помощи в Светлогорске, стабилизировалось, ее жизни ничто не угрожает.

«Девочка пришла в себя. Ее состояние стабильное, жизни ничто не угрожает. Накануне пострадавшая была обследована специалистами Республиканского центра экстренной медицинской помощи, после чего ее перевели в Гомельскую областную клиническую больницу, где медики продолжат лечение и реабилитацию», — рассказал в интервью БЕЛТА заместитель начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук.

Напомним , вечером 17 марта в Светлогорске автомобиль скорой помощи сбил 15-летнюю девочку, которая выскочила на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Медики оказали первую помощь на месте происшествия и доставили ее в больницу. У пострадавшей диагностировали ушиб легких и повреждения головы.

Два дня после аварии девочка провела в искусственной коме, которая необходима для того, чтобы мозг легче переносил травмы.