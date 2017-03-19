﻿ Сбитая в Светлогорске машиной скорой девочка пришла в себя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сбитая в Светлогорске машиной скорой девочка пришла в себя

20.03.2017 15:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Состояние девочки-подростка, которая была сбита автомобилем скорой помощи в Светлогорске, стабилизировалось, ее жизни ничто не угрожает.

«Девочка пришла в себя. Ее состояние стабильное, жизни ничто не угрожает. Накануне пострадавшая была обследована специалистами Республиканского центра экстренной медицинской помощи, после чего ее перевели в Гомельскую областную клиническую больницу, где медики продолжат лечение и реабилитацию», — рассказал в интервью БЕЛТА заместитель начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук.

Напомним, вечером 17 марта в Светлогорске автомобиль скорой помощи сбил 15-летнюю девочку, которая выскочила на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Медики оказали первую помощь на месте происшествия и доставили ее в больницу. У пострадавшей диагностировали ушиб легких и повреждения головы.

Два дня после аварии девочка провела в искусственной коме, которая необходима для того, чтобы мозг легче переносил травмы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два дня после аварии девочка провела в искусственной коме, которая необходима для того, чтобы мозг легче переносил травмы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте пьяный 73-летний пенсионер на Land Rover врезался в троллейбус и скрылся с места ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика