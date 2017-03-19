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Сбитая в Светлогорске машиной скорой девочка пришла в себя
Состояние девочки-подростка, которая была сбита автомобилем скорой помощи в Светлогорске, стабилизировалось, ее жизни ничто не угрожает.
«Девочка пришла в себя. Ее состояние стабильное, жизни ничто не угрожает. Накануне пострадавшая была обследована специалистами Республиканского центра экстренной медицинской помощи, после чего ее перевели в Гомельскую областную клиническую больницу, где медики продолжат лечение и реабилитацию», — рассказал в интервью
Два дня после аварии девочка провела в искусственной коме, которая необходима для того, чтобы мозг легче переносил травмы.
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Два дня после аварии девочка провела в искусственной коме, которая необходима для того, чтобы мозг легче переносил травмы.
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