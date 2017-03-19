|
В Бресте пьяный 73-летний пенсионер на Land Rover врезался в троллейбус и скрылся с места ДТП
В Бресте инспекторы задержали пьяного пенсионера, который совершил ДТП с троллейбусом и скрылся с места аварии. Об этом
Инцидент произошел 18 марта, около 19.45. В дежурную часть ГАИ поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской. Прибывшие на место инспекторы выяснили, что столкнулись троллейбус и Land Rover. Водитель последнего с места аварии скрылся.
— Информация о скрывшемся автомобиле была передана другому экипажу. Инспекторы направились к месту жительства водителя и задержали его при заезде во двор, — сказали в ГАИ.
За рулем Land Rover оказался 73-летний брестчанин. По внешним признакам пенсионер был пьян. Инспекторы отвезли его на медосвидетельствование, которое показало 1,7 промилле алкоголя.
В отношении нарушителя сотрудники ГАИ составили три административных протокола. Автомобиль доставили на штрафстоянку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении нарушителя сотрудники ГАИ составили три административных протокола. Автомобиль доставили на штрафстоянку.
|
Архив (Разное)
Комментарии