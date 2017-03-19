﻿ В Бресте пьяный 73-летний пенсионер на Land Rover врезался в троллейбус и скрылся с места ДТП. 21.by
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В Бресте пьяный 73-летний пенсионер на Land Rover врезался в троллейбус и скрылся с места ДТП

20.03.2017 15:19 — Разное | Tut.by  
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В Бресте инспекторы задержали пьяного пенсионера, который совершил ДТП с троллейбусом и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Инцидент произошел 18 марта, около 19.45. В дежурную часть ГАИ поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской. Прибывшие на место инспекторы выяснили, что столкнулись троллейбус и Land Rover. Водитель последнего с места аварии скрылся.

— Информация о скрывшемся автомобиле была передана другому экипажу. Инспекторы направились к месту жительства водителя и задержали его при заезде во двор, — сказали в ГАИ.

За рулем Land Rover оказался 73-летний брестчанин. По внешним признакам пенсионер был пьян. Инспекторы отвезли его на медосвидетельствование, которое показало 1,7 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя сотрудники ГАИ составили три административных протокола. Автомобиль доставили на штрафстоянку.

 
Теги: Брест
 
 
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В отношении нарушителя сотрудники ГАИ составили три административных протокола. Автомобиль доставили на штрафстоянку.

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