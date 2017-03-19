В Бресте инспекторы задержали пьяного пенсионера, который совершил ДТП с троллейбусом и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Инцидент произошел 18 марта, около 19.45. В дежурную часть ГАИ поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской. Прибывшие на место инспекторы выяснили, что столкнулись троллейбус и Land Rover. Водитель последнего с места аварии скрылся.

— Информация о скрывшемся автомобиле была передана другому экипажу. Инспекторы направились к месту жительства водителя и задержали его при заезде во двор, — сказали в ГАИ.

За рулем Land Rover оказался 73-летний брестчанин. По внешним признакам пенсионер был пьян. Инспекторы отвезли его на медосвидетельствование, которое показало 1,7 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя сотрудники ГАИ составили три административных протокола. Автомобиль доставили на штрафстоянку.