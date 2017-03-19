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Столицей "Финала четырех" гандбольной SEHA-Лиги избран Брест

20.03.2017 15:13 — Разное | Tut.by  
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Исполнительный комитет SEHA-Газпром-Лиги принял решение провести "Финал четырех" турнира в Бресте.


Фото: bgk-meshkova.com

С 7 по 9 апреля в «Виктории» сразятся четыре лучшие команды регулярного сезона: «Вардар» (Македония), «Веспрем» (Венгрия), «Загреб» (Хорватия) и БГК им. А.П. Мешкова (Брест).

Полуфиналы турнира пройдут 7 апреля. Примечательно, что пары соперников на этой стадии точно такие же, как и год назад в Вараждине: «Вардар» сыграет с «Загребом», а «Веспрем» — с БГК им. Мешкова.

Поединок за третье место и финал пройдут в воскресенье 9 апреля. Что тоже символично. Ведь именно в этот день Брестскому гандбольному клубу имени А.П. Мешкова исполняется 15 лет.

«С большим удовольствием организовываем турнир в Бресте вместе с БГК им. Мешкова. Уверены, что "Финал четырех" станет незабываемым событием для самого клуба, Беларуси, города Бреста, болельщиков и белорусского гандбола в целом. Брестский клуб прогрессирует с каждым сезоном и он заслуживает того, чтобы провести такой турнир в своей стране. Мы счастливы, что проведем шестой Финал четырех SEHA-Газпром-Лиги в Бресте», — сказал управляющий директор SEHA-Газпром-Лиги Синиша Остоич.

«Мы принимаем "Финал четырех" SEHA-Газпром-Лиги в Бресте. Для нас это большая честь. Это будет действительно праздник для наших болельщиков, для нашего города. Постараемся провести все на самом высоком уровне. Мы постоянные участники Финала четырех, но ни разу не получалось выиграть SEHA-лигу. Надеюсь, что в этот раз родные стены помогут нам и получится победить», — заявил спортивный директор БГК им. Мешкова Павел Башкин.

"Финал четырех" будет транслироваться в девяти странах. Билеты для болельщиков поступят в продажу в самое ближайшее время, о чем будет сообщено дополнительно.

 
Теги: Брест
 
 
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Исполнительный комитет SEHA-Газпром-Лиги принял решение провести Финал четырех турнира в Бресте.

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