﻿ Барановичский гаишник, насмерть сбивший женщину, подал апелляцию. Его приговор пока не вступил в силу. 21.by
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Барановичский гаишник, насмерть сбивший женщину, подал апелляцию. Его приговор пока не вступил в силу

20.03.2017 15:23 — Разное | Tut.by  
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Бывший руководитель Барановичской ГАИ Волковыцкий подал апелляционную жалобу. Она поступила 14 марта. Однако пока не известно, когда она будет рассмотрена.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в Брестском областном суде, апелляционную жалобу подал и адвокат Андрея Волковыцкого, и сам Андрей Волковыцкий. Рассматривать жалобу будет Брестский областной суд. Однако дата еще не назначена, так как дело в областной суд не передано.

Бывший врио Барановичской ГАИ Андрей Волковыцкий в ноябре прошлого года на автодороге Ляховичи — Барановичи сбил 36-летнюю жительницу Слуцка. За рулем Волковыцкий находился в состоянии опьянения.

3 марта суд Ляховичского района признал Андрея Волковыцкого виновным по ч. 4 ст. 317 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

 
 
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Андрея Волковыцкого признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы. Он подал апелляцию.

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