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«Это абсолютно не по-людски, это не наши реформы», - считает президент. Вместо них он предложил решать проблемы, «так, как мы умеем».

Согласовывая заместителей главы Мингорисполкома, Александр Лукашенко в очередной раз раскритиковал экономические реформы. Он повторил, что не хочет ломать сложившуюся модель реформами. «Надо совершенствовать то, что есть», - цитирует главу государства его пресс-служба.

"У нас такая тенденция: ударим реформами по проблемам. Глупее не придумаешь. Сегодня люди хотят решения их жизненных потребностей.

Он подчеркнул, что сейчас в государстве нужно решить лишь три проблемы: зарплата, занятость людей и цены. А все остальное подтянется.

«Решение этих задач потянет за собой и решение других. Допустим, какое повышение заработной платы без повышения производительности труда? Поэтому повышение зарплаты - это повышение производительности труда. В конце концов это (смотря где и как) повышение объемов производства. А чтобы иметь деньги, это надо продать. Это целая цепочка», - объяснил президент.

Решение названных задач также докажет всем, что белорусская социально-экономическая модель является оптимальной.

«Мы должны выстоять и доказать всем, что модель социального государства - это оптимальная модель для безопасного и нормально развивающегося государства», - сказал белорусский лидер.

«Те реформы, которые нам предлагают, это явно не то, что нам нужно. Это абсолютно не по-людски, это не наши реформы. Поэтому давайте будем решать так, как мы умеем, эти жизненно важные задачи, которые сами по себе встали перед нами», - заявил президент.

По его словам, лозунг "давайте реформы" следует читать "все сломаем до основания и построим новое".

«Во-первых, не время ломать. Во-вторых, чтобы сломать и снова построить, сколько надо лет? Даже вы до этого не доживете».

Александр Лукашенко уверен, что реформы – это не наш путь, «мы должны совершенствовать то, что есть», и не следует «чохом идти, как бульдозер, по стране, что-то реформируя».