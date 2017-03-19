В этой части истории от нашего читателя Дмитрия, который строит дом в деревне под Минском, мы узнаем, почему он отказался от окон в пол, как строить каркас под дождем, и почему некоторые специалисты отказываются работать за 500 долларов.

Моя бригада

— Перед стройкой я проехал по многим объектам, — говорит Дмитрий. — Присматривался как и что строят, и, главное, кто строит. Это на самом деле очень важно. Был опыт, когда одна крупная строительная фирма возила на экскурсию людей на один из своих строящихся объектов. Нам показывали дом, рассказывали, как качественно он построен, какой надежный и теплый он будет. Все красиво. Но в кадре явно лишним был подвыпивший строитель, который сидел рядом, курил, созерцал дали. Тогда я сделал для себя главный вывод — таких строителей у себя на участке я видеть не хочу.





На сколько я сейчас разбираюсь в строительстве, каркасный дом — это лотерея. Успех всего дела на 70% зависит от бригады. Очевидно же, что в офисе сидят одни ребята, культурные и при галстуках, а строят — другие. Мне повезло, на моей стройке работают те, кого заслуженно называют профессионалами. Спокойные, никто не горячится, когда я что-то не понимаю и прошу объяснить. Если они видят проблему, которая может проявиться в будущем — исправляют. Если мне бригадир говорит, что надо что-то усилить, я с ним соглашаюсь, так как вижу, что все его поправки по делу.

Причина бессонницы





Каркас начали с обвязки свай. Эта часть получилась достаточно мощной, состоит из двух венцов бруса 150×150 мм и 50×200 мм. Сразу же сделали разводку внутренней канализации, сделали ввод водопровода, который будет работать от скважины.



Кровельщики делают сплошную обрешетку



Усиленные лаги в топочной

Лаги пола сделали из бруса 50×200 мм с шагом 600 мм. Так как отапливать дом я планирую пеллетным котлом, пол в топочной дополнительно усилили. Стены собирали из бруса 50×150 мм техсушки. Пространственную жесткость каркасу обеспечивают раскосы (на фото — диагональные брусы).



Крепление стропил

Субъективно — ничего не шатается и не прогибается. Но у меня возникли сомнения, будут ли гвозди, которыми сбит каркас, надежно держать все элементы конструкции. Тем более, что недалеко от меня строится каркасник, где строители используют металлические уголки и саморезы. Мои сказали, что они тоже применяют уголки, но только там, где это необходимо, а именно для соединения стропил со стеной. Пока стены еще не зашиты утеплителем, думаю над этим вопросом.























Главным расстройством и причиной бессонницы стали дожди. Я не угадал с погодой. Ожидалось, что в феврале будут мороз и солнце, каркас быстро соберут и накроют крышей, утеплят стены и начнут отделку. Финиш казался близким. А получилось, что как только на участок завезли пиломатериалы и строители установили свою бытовку, зарядили дожди. Ежедневно небо капало и сыпало мокрым снегом. Остановить стройку нельзя — материал завезен, бригада не может простаивать. Поэтому каркас собирали при любой погоде. Соответственно, все его части мокрые. Как мне объяснили, да я и сам догадывался, закладывать сейчас утеплитель и закрывать его пленками нельзя, дерево начнет гнить. Что делать? Я провел «брифинг» не только со своим застройщиком, но и с незаинтересованными специалистами. Все сказали — нужно сушить.



Фибролит на каркасе

— Такая ситуация случается практически на любом объекте, с погодой ведь не угадаешь, — говорит представитель подрядчика. — Но в случае с домом Дмитрия дождей было очень много. Поэтому после возведения каркаса дали ему просохнуть под крышей и обработали еще раз антисептиком. Позже стены снаружи защитили фибролитом от прямого попадания воды и остановили строительство на 10 дней. Дом не герметичен, в нем нет окон и дверей, полов, поэтому он хорошо вентилируется. Так как мы используем пиломатериалы техсушки, намокли они только поверхностно, поэтому быстро подсохнут.

Семь пятниц на неделе

Мы думали, что наш проект очень подробный и в нем все продумано. Но когда на фундаменте вырос каркас стен и крыша, появилось много вопросов к планировке. Кое-что переделывалось. И не один раз. Одно окошко, его размеры и положение, меняли раз двенадцать. Надо понимать, что кроме того, что я сам могу поменять решение, за моей спиной еще есть жена. Например, вчера прихожу домой, а она мне говорит: «А знаешь, милый, окно будет все же вот такого размера»… Такого заказчика как я, у моего застройщика точно не было. Нужно отдать должное строителям, которые всегда идут на встречу: «Конечно, Дмитрий, мы с радостью убьем полдня на переделку».



Парковка







Окно уже не в пол

Отдельная история вышла с окнами в пол. Специалист по отоплению, когда составлял свой проект, ходил по дому и объяснял, что и где будет: «Под панорамным окном мы поставим конвектор, если постараться, то уложимся в 900 евро»…

Сколько?! За такие деньги я оказался не готов иметь в доме окна в пол, которые сами по себе стоят не дешево. Поэтому позвонил застройщику, и попросил переделать оконный проем так, чтобы под окно мог стать небольшой радиатор отопления — такие стоят в разы дешевле. Если разобраться, то оконный проем уменьшился не существенно.





Когда на объекте появился монтажник водопровода и отопления, появились дополнительные идеи: сделали выводы воды на улицу для полива и на парковку.









Мой совет всем, кто еще не начал строиться — продумайте проект настолько, насколько это физически возможно, отметьте все розетки и выключатели, выводы труб водопровода и канализации. И пусть проект полежит месяц, потом еще раз по всему дому пройдитесь. Увидите, сколько будет изменений. К слову сказать, каркас в этом плане очень гибкая конструкция, внести коррективы можно по ходу строительства — попробовал бы я поменять расположение окна в кирпичной стене.

Когда заключался договор о строительстве, я решил взять на себя часть работ — электрику, сантехнику и отопление. Думал, сэкономлю. Теперь я вижу, что дешевле, чем мне предлагал застройщик изначально, спецов я не нашел, а головной боли прибавилось.

Всем «по пятьсот» не надо, и 40 минут не опоздание

Теперь — лирическое отступление. И опять о специалистах от строительства. Раньше я думал, что это я необязательный, или мои знакомые творческих профессий. Так вот нет! Журналисты, художники, дизайнеры, поэты — швейцарские часы по сравнению со многими строителями. Сколько было ситуаций, когда договариваешься со спецом на 9.30, а в 9.40 тебе звонит человек, и говорит, «извините, я хотел предупредить, что я немножко опоздаю». И это он только выезжает из Минска, еще 30 минут на дорогу. То есть 40 минут не считаются у строителей опозданием .

И 500 долларов не всегда деньги. С одним специалистом договорился по времени и по цене. В назначенный день жду его на стройке, звоню, уточняю, когда приедет. А он мне: «Я вообще сегодня в Польшу поеду, на закупы»… Что за отмазка? Соврал бы, что ли, про тетю в больнице, что отойти не могу, за руку держу… Ситуация для меня непонятная — у меня в руках 500 долларов США, и я готов их ему отдать за работу, а он, понимаете, в Польшу, на закупы. Да я за эту сумму работаю как проклятый, а ему — не надо.







Разводка электропроводки к розеткам

Так что мой вывод: надо было скинуть все эти дела на подрядчика. Пусть бы он сам разбирался на своем строительном языке с электриками и сантехниками. Чтобы не слышать, кто и когда опоздает, поедет на закупы или запьет. В итоге сейчас кабели в доме раскладывает электрик от фирмы застройщика.

Если раньше я пребывал в глубокой печали по поводу строительства, то теперь ко всему отношусь более спокойно. Например, уже понятно, что несмотря на выверенную смету, все равно приходится платить сверх той суммы, на которую рассчитывал. Например, посчитал систему отопления — про дымоход забыл, а он стоит под тысячу долларов. А у меня еще камин, значит, две трубы. Вот примерно полторы тысячи надо выложить дополнительно. И так по чуть-чуть везде.

В следующей части: муки выбора кровли, фасада, окон и дверей.



