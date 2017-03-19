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Новозеландцы проверили, что еще можно успеть во время интервью

20.03.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Маленькая дочка эксперта и малыш на ходунках зашли в комнату прямо во время беседы на тему развития ситуации в Южной Корее.

Новозеландцы решили проверить, что бы стало, если интервьюируемой была бы женщина. Оказалось, что в ходе записи минутного Skype-интервью с вымышленной телестудией она успела не только дать интервью, но и поиграть с забежавшей в комнату девочкой, приготовить жареную курицу и сделать другие домашние дела.

Беседа с ведущим закончилась, когда в комнату зашел мужчина, который искал второй носок. Женщина не растерялась и предложила ему помочь в поисках, после чего завершила интервью.

 
 
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