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Новозеландцы проверили, что еще можно успеть во время интервью
20.03.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Маленькая дочка эксперта и малыш на ходунках зашли в комнату прямо во время беседы на тему развития ситуации в Южной Корее.
Новозеландцы решили проверить, что бы стало, если интервьюируемой была бы женщина. Оказалось, что в ходе записи минутного Skype-интервью с вымышленной телестудией она успела не только дать интервью, но и поиграть с забежавшей в комнату девочкой, приготовить жареную курицу и сделать другие домашние дела.
Беседа с ведущим закончилась, когда в комнату зашел мужчина, который искал второй носок. Женщина не растерялась и предложила ему помочь в поисках, после чего завершила интервью.
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