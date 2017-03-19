



Автомобиль имел белорусские номера. Украинские пограничники сомневаются, что он выехал в пункт пропуска с их территории.

Государственная пограничная служба Украины помогает Беларуси расследовать инцидент.

Предварительной проверкой установлено, что данный автомобиль границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает " Интерфакс-Украина ".

«Это, кстати, автомобиль на белорусских номерах, на белорусской регистрации. Там достаточно большое расстояние между украинским и белорусским пунктами пропуска, поэтому сейчас мы в рамках нашей компетенции помогаем белорусским коллегам установить, каким образом и откуда мог этот автомобиль заехать, и действительно ли он заезжал с территории Украины, и кто был за рулем этого автомобиля", - отметил он.

«В результате предварительной проверки выяснилось, что автомобиль с белорусскими номерами не пересекал украинскую границу ни на выезд, ни на въезд», — сказал « Радыё Свабода » пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, в районе инцидента находятся несколько населенных пунктов и через них можно попасть из Украины в Беларусь, минуя пограничные пункты пропуска.

Напомним, в Беларусь через пункт пропуска Александровка пытался прорваться автомобиль Jeep . Он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории Беларуси. Для того, чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять.