На конференции «Ресторанный бизнес сегодня», которая проходла на днях в Минске, один из организаторов мероприятия Георгий Месропян прокомментировал количество открывшихся и закрывшихся в Беларуси заведений в 2016 году.



Фото использовано в качестве иллюстрации

— То, что заведения открываются и закрываются, — это неплохо. Мы видим на практике, какие проекты существуют, какие живучие, а какие — нет. Это нормальный процесс. Просто он начал происходить в Беларуси не так давно, и мы думаем, что если заведение открылось, значит, оно должно работать 30 или 50 лет. Это необязательно, — сказал Георгий.

Напомним, в 2016 году в Беларуси открылось 500 новых заведений общепита (это рестораны, кафе, бары, закусочные и другие объекты). Закрылось при этом 157 мест.

Закрытия Месропян связывает с отсутствием концепций у заведений.

— Ты можешь быть первым, лучшим в городе, но завтра придет кто-то лучше тебя. На самом деле гости не стали меньше ходить, просто заведений стало больше (если сравнить с периодом 10 и более лет назад).

Он также сослался на исследование, проведенное его компанией, согласно которому не только гости предъявляют претензии заведениям, но и заведения — гостям.

— Мало едят, мало пьют, редко заходят, низкий чек. Гостям не нравятся неоправданно высокие цены, низкий уровень сервиса, неинтересное меню, невкусная еда. Посетители стали более избирательны, потому что хотят не только получить еду, которую можно приготовить дома, но и эмоции от места.