Средняя зарплата в Беларуси в январе составила почти 721 рубль. FINANCE.TUT.BY посмотрел в общереспубликанском банке вакансий, каких специалистов наниматели готовы брать на такую получку.



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От доярки до оператора по искусственному осеменению

Зарплату от 700 рублей предлагают оператору машинного доения в частном предприятии «Профи-Агроцентр» в Заямновском сельсовете Столбцовского района. На эту же сумму может рассчитывать тракторист-машинист в «Агрокомбинате «Юбилейный» Оршанского района и оператор по искусственному осеменению животных и птицы в СПК имени Черняховского Кореличского района. Строительно-монтажное управление № 7 на конкурсной основе ищет тракториста с зарплатой от 700 рублей для работы в Несвижском районе

Лесничему и начальнику производственного отдела с высшим образованием и опытом работы в россонском лесхозе также готовы платить от 700 рублей. Аналогичную зарплату будет получать вальщик леса в пинском лесхозе.

Рентгенолог, неонатолог, ветврач

«1134 военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» в Гродно возьмет на работу рентгенолога-заведующего кабинетом: требования — первая или высшая категория с подготовкой по компьютерной томографии, зарплата — от 700 рублей. Врача-неонатолога с высшим образованием и рентгенолаборанта со средним специальным образованием за те же 700 рублей ищет «Городской клинический родильный дом № 2» в Минске.

На зарплату от 700 рублей трудоустроят провизора в аптеку № 52 в городе Барань, а в 9-ую городскую клиническую больницу в Минске — фармаколога. Главного ветврача в Хидринском сельсовете Кобринского района с опытом работы не меньше 5 лет обещают обеспечить не только среднестатистической зарплатой, но и жильем.



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Требуется старший инженер в тюрьму

Россонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям ищет инспектора с высшим образованием на зарплату от 706 рублей. Нанимателя интересуют морально-деловые качества работника, состояние здоровья и отсутствие судимости.

В тюрьму № 1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Гродненской области ищут старшего инженера по техническим средствам надзора и охраны с зарплатой от 700 рублей. Требования — возраст до 25 лет, не привлечение к уголовной и административной ответственности, первая степень годности к службе в армии.

От 716 рублей предлагают заместителю начальника дорожно-эксплуатационного управления № 24 РУП «Бреставтодор» в Барановичах. Требование к кандидату — высшее образование. Начальник котельно-теплового хозяйства в Дзержинске будет получать от 730 рублей, а зарплату от 720 рублей в УП «Дзержинское ЖКХ» предлагают начальнику отдела юридической и кадровой работы, а также главному энергетику.

Несколько вакансий с зарплатой от 710 рублей есть в «Главном хозяйственном управлении» управделами президента. Здесь также ищут главного специалиста сектора радиотехнического обслуживания и главного специалиста отдела лифтов.

В «Евроторг» в Минске на зарплату от 700 рублей могут претендовать бухгалтер, старший кассир, товаровед, экономист и грузчик.

Специалисты со знанием английского и сербского

Строительная компания «Белинте-Роба» в Минске на зарплату от 700 рублей ищет сразу несколько специалистов: по защите информации, по ВЭД и руководителя проекта. Соискатели должны знать английский и сербский языки, а также иметь опыт работы в крупной строительной компании не менее пяти лет. Аналогичные требования и зарплаты у застройщика «Дана Астра» для специалистов по техническому обеспечению, по ВЭД и по маркетингу.