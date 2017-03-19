Компания Samsung представила сервис Bixby — самообучаемый голосовой помощник. Об этом сообщает Engadget .



Изображение: Evleaks / engadget.com

Bixby будет встроен в новые смартфоны Galaxy S8, которые компания представит 29 марта. Производитель утверждает, что Bixby «принципиально отличается» от других голосовых ассистентов на рынке

«Вместо того чтобы люди понимали, как машина взаимодействует с миром, именно машина должна учиться и приспосабливаться к нам», — написал в блоге старший вице-президент Samsung ИнЙонг Ри (InJong Rhee).

По утверждению создателей, Bixby будет использовать технологии искусственного интеллекта и «глубокое обучение». Его интерфейс должен быть «естественным и интуитивно понятным», а также легко обучаться вне зависимости от количества добавляемых функций.

Bixby сможет контролировать почти все, что пользователь может сделать через приложения с сенсорным экраном. Также он позволит переключаться между голосовыми командами и сенсорным вводом. Кроме того, голосовой ассистент получит возможность понимать неполные команды.

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