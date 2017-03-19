

Сегодня выключатели для дома могут выполнять не только свою основную функцию, т.е. регулирование освещения, но и декоративную. Чтобы покупка была в радость, необходимо учесть ряд особенностей перед тем, как отправиться в магазин и купить выключатель .





Виды выключателей

Устройства воздействуют на электросеть путем замыкания и размыкания контактов. Выключатель может быть клавишным (если механизм воздействия — клавиша), кнопочным (если механизм воздействия — кнопка), рычажным и шнуровым (механизм воздействия — рычаг и шнур, соответственно).

А вот по функциональности, помимо обычных устройств, выделяют импульсные (те, которые после нажатия возвращаются в обычное положение), светорегуляторы (позволяют регулировать яркость освещения), перекрестные (которые рассчитаны на подкслючение нескольких лампочек), «умные» (используются при монтаже системы «умный дом»).

Как выбрать выключатель для дома?





В магазине необходимо проверить, насколько подвижны элементы устройства. Обязательно должны быть сертификаты качества, поэтому не забудьте уточнить у продавца их наличие. Проверьте, не мягок ли пластик, так как устройство из мягкого пластика быстро покроется царапинами и деформируется. Ну и, конечно, устройства должны отвечать вашим запросам к внешнему виду.

Для использования выключателей их важно правильно подключить, чтобы они безопасно работали. Нестабильный контакт может привести к сильному нагреву провода, в результате чего на нем происходит оплавление изоляции. Это чревато возникновением короткого замыкания, а также выходом из строя такого выключателя. При этом устройство также постепенно плавится, контакты подгорают, а в итоге вовсе выходит из строя.

Выбор автоматических выключателей





Сложнее обстоит дело с выбором автомата. Обычно для защиты домашней электросети используются автоматы типа ВА. Их можно разделить на два вида по типу защиты: электромагнитные и тепловые. Современные автоматы имеют одинаковую конструкцию, состоящую из дугогасительной камеры, магнитного расцепителя и специальной биметаллической пластины, рычажного механизма, контактной группы.

Тепловая защита выглядит как биметаллическая пластина. Если протекающий ток через пластину показывает высокий номинальный ток, пластина сильно нагревается, в результате чего происходит изгиб. После этого пластинка приводит в действие специальный рычаг, а автомат полностью отключается.

При выборе автомата необходимо учитывать подходящее сечение проводов и определиться с нагрузкой на линии. Важно помнить, что номинал автомата должен быть больше в сравнении с реальным потреблением электроприборами. Это необходимо, чтобы устройство работало при скачках напряжения либо кратковременном повышении силы потребляемого тока.

Производители выключателей и розеток





Использовать автоматические устройства лучше известных производителей, так можно быть уверенным в его хорошем качестве. Среди известных марок можно выделить: ABB (шведско-швейцарская компания); Legrand (Франция); Schneider Electric (Франция); General Electric (США); Eaton Moeller (Германия).

Где купить выключатели в Минске?





Найти устройства в Минске можно в следующих магазинах:

Магазин электрики «Байэлектрика» / «Bylectrica»: ул. Якубовского, 52;

Магазин «Элит Электро» / «Elit-electro»: ул. Богдановича, 153Б, 2-й этаж;

Магазин электроустановочных изделий «Астея» / «Asteya»: ул. Богдановича, 153Б, офис 405, 4-й этаж;

Магазин светотехники «Свет24»: ул. Маяковского, 184, ряд Д5, место 2А.

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