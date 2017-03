Эльвира Герман — новая звезда белорусской легкой атлетики и рекордсменка Европы. В интервью SPORT.TUT.BY 20-летняя барьеристка из Пинска рассказала о страхе загубить карьеру, начало которой получилось блистательным и многообещающим. Герман переписала юниорские пики Алины Талай и получила сигнал от президента страны: он ждет от нее медали с Олимпиады.

​

​

«Мама окунула золотую медаль в водку»

В июле 2016 года с беге с барьерами у женщин был установлен новый мировой рекорд. Достижение болгарки Йорданки Донковой (12,21 секунды) спустя почти 18 лет на сотую секунды перекрыла американка Кендра Харрисон. Интересно, что за неделю до этого Алина Талай выразила надежду , что в ближайшие пять лет рекорд будет побит.

Связь с этим событием прослеживается и у другой барьеристки из Беларуси.

— Кажется, я была на юниорском чемпионате мира (ЮЧМ-2016) в польском Быдгоще, когда Харрисон промчалась молнией, — вспоминает Эльвира Герман. — Вместе с моим тренером Виктором Мясниковым осматривали ход Кендры по дистанции и отмечали для себя некоторые моменты. Запрограммировала себя на то, что нужно бежать так, как она. Кендра же невысокая (1,63 м). Рост Йорданки, для сравнения, — 1,75 м. Выходит, влияние роста на результат преувеличено.

Подвиг Харрисон меня вдохновил. Будучи на эмоциональном подъеме, на ЮЧМ дважды побила свое предыдущее достижение — 13,03 секунды. В полуфинале показала 12,97 секунды, а в финале — 12,85 .



Памятная медаль, подтверждающая рекорд Эльвиры Герман на ЮЧМ-2016.

В итоге Эля поднялась на верхнюю ступень пьедестала, а рядом стали представительницы Ямайки и США.

— Всегда хотелось доказать, что белые спортсменки могут бегать быстрее темнокожих, — говорит Эльвира. — А то ходит миф, что мы бегам только на допинге. Нет, мы за счет собственных сил можем быть первыми!

В Пинске, на малой родине Эльвиры, Светлана Павловна два дня праздновала триумф дочери и на этом не остановилась. Неудивительно, ведь к титулу победителя юниорского первенства Европы, добытому в 2015 году, Герман добавила звание чемпионки мира. То есть выиграла все в возрастной категории до 20 лет.

— Когда вернулась домой, у нас собрались знакомые и близкие, родители моего парня. Мама накрыла на стол и окунула медаль в водку. Замочила золото в том же стиле, как военные отмечают повышение в звании! Мама вырастила меня сильной. Сама в огонь и в воду полезет за детей. Все мои победы — это и мамины победы. Мои награды хранятся у нее. К папе на Украину тоже съездила. Тут такая история… Познакомились родители, будучи студентами минского университета. Поженились. Родилась моя сестра, а через два с половиной года на свет появилась я. Только когда мне исполнилось три, папа ушел от нас. Мама никогда ничего плохого про отца не говорила, как, знаю, бывает в других семьях. Наоборот, искала добрые слова, рассказывая о нем. Мы продолжаем поддерживать отношения. В течение года общаемся по скайпу, а летом я гощу у него — в Новограде-Волынском, что в Житомирской области. Папа веселый. Говорит на молодежном языке и растит двух дочерей. Родственники по отцовской линии так же сильно радуются моим успехам в спорте, как и по материнской.

Время Эльвиры Герман (12,85 секунды) стало новым юниорским рекордом континента, а предыдущий продержался 21 год. В марте на чемпионате Европы по легкой атлетике в Белграде Эльвире вручили медаль, как напоминание о подвиге на ЮЧМ.

— Попутный ветер достигал 2 м/с и, конечно, он помог, хотя и укладывался в норму, — рассуждает о скорости Эля. — Будь он на одну десятую сильнее, рекорд бы уже не засчитали. При таком ветре тоже есть нюанс — важно не зацепить барьер, так как каждый раз ты ближе к нему, чем в обычных условиях. Справилась, и секунды удивили. Сейчас есть некая неуверенность… Не знаю, могу ли я пробежать так быстро. Тренер успокаивает. Говорит, нужно обрести стабильность.

В начале 2017 года успехи Эльвиры Герман отметили специальной премией «Белорусский спортивный Олимп». Памятный диплом девушка получила из рук главы государства Александра Лукашенко.

— Что сказал президент? Одно слово: «Ждем». Видимо, речь об олимпийской медали, — предположила молодая чемпионка. — На самом деле, удивительно. В стране так много достойных награды спортсменов — особенно девочек, а выбрали меня!









Помимо церемонии с участием президента в этом году у Эльвиры было еще несколько поводов надеть вечернее платье, но вы не увидите ни одного фото оттуда на ее страничках в соцсетях.

— Не вижу необходимости выставлять что-либо в Instagram, — объяснила Герман. — В свободное время стараюсь заняться чем-то спокойным, умиортворяющим, не связанным с другими людьми. Раньше играла в Need for Speed, The Sims, Heroes of Might & Magic III. После нескольких часов за компьютером мне трудно успокоиться, так как процесс увлекает. Это мешало тренировкам. Вот и решила перейти на чтение. Еще люблю складывать мозаики. Летом вместе с двоюродным братом и парнем собрали три мозаики по 300 пазлов за три дня. Бывало, что «тысячники» собирала.

Специально для Эльвиры мы разработали картинку для мозаики с ее собственным изображением. На сбор пазлов ушло два дня.

«Замолвила о парне словечко перед тренером»

В Минске Эльвира Герман обосновалась четыре года назад. Поступила в 11-й класс Республиканского государственного училища олимпийского резерва. Здесь же получила специальность тренера-преподавателя. Потом переехала в общежитие РЦОП по легкой атлетике. Оно расположена за минским легкоатлетическим манежем. Летом 2016 года Эле выделили индивидуальный номер.

— Поводом послужила золото ЮЧМ, — пояснила Герман. — К моему тренеру подошли и сказали, что ждет переселение. А до этого год, как и большинство ребят, жила в блоке из двух комнат на три человека и делила с соседями санузел. Теперь у меня практически своя квартирка! Самой снимать жилье, значит, отдавать какую-то денежку. Я еще не так много зарабатываю, чтобы тратить на аренду и одновременно собирать на строительство квартиры и хорошую машину. Недавно продала свой первый автомобиль, так как с ним были большие проблемы. Ищу новый.





На переезд в Минск Эльвира пошла ради продолжения спортивной карьеры под руководством опытного наставника Виктора Мясникова, который ранее работал с Алиной Талай. С тех пор как Эля бьет юниорские рекорды Алины, пятиклашки-спринтеры из РГУОР равняются на нее .

— Начинала, как прыгун в высоту, — рассказывает Герман. — В 13 лет стала бронзовым призером первенства страны, соревнуясь с ребятами, которые были старше на два года. Брала высоту в 1,50 м — очень круто! А хотела стать барьеристкой. Слезно просила тренера поставить меня на дистанцию во время матчевой встречи в Бресте. Он не хотел, так как считал, что я маленькая для этого вида. Странно! Для прыжков — нормально, а для бега с барьерами — маленькая. В итоге я пробежала в три шага — так, как нужно. Он понял, что я могу. С 14 лет участвую во всех внутренних стартах в беге с барьерами. Помогает ли тут прыжковая техника? Как знать, возможно, левая толчковая нога и впрямь заряжена!



Эльвира Герман на стадионе «Припять» в Пинске. Фото: кадры из видео на сервисе YouTube

У Эльвиры был опыт в баскетболе, танцах и бисероплетении, когда ее пригласили развивать спринтерские качества. Тренировки она проводила на пинском стадионе «Припять». Последнюю реконструкцию спортсооружение пережило в 80-х годах прошлого столетия и, разумеется, морально устарело.

— Раздевалок на этом стадионе нет. Мальчики, девочки — летом все переодевались на трибунах. Зимой бегали в крохотном зале с деревянным полом. Для того чтобы потренироваться в шиповках, следовало и вовсе спуститься в подвал, где было две дорожки. Да, дико, а с другой стороны — по-домашнему. Если на стадион «Волна» бывает трудно прорваться — режимный объект, то на «Припяти» можно было тренироваться, когда хочешь и сколько хочешь. Это мой любимый стадион. Думаю, окажись я на нем сейчас, то не заметила бы недостатков.

​Лучшими друзьями Эльвира называет ребят, с которыми бегала на «Припяти». Одного из них — своего молодого человека, ей удалось перетянуть в Минск. Максим Граборенко соревнуется в беге на 400 м. Живет этажом выше в общежитии.

— Он младше меня на год. Замолвила о Максиме словечко перед тренером. Если человек перспективный, Виктор Николаевич с радостью его возьмет.



Домашние любимцы Эльвиры Герман — черепашки.

Эля — хозяйственная девушка. В детстве полола грядки на даче у бабушки и дедушки, нынче заботится о трех черепашках и Максиме: готовит для него обеды.

— Спрашиваю его: «Что ты хочешь? Макароны? Хорошо». Помню, вкусно приготовила картошку запеченную в микроволновке. После тренировок можно есть все и в любых количествах — «открывается портал», куда все уходит и сжигается.

«С Талай общаемся на уровне «привет-пока»

Алина Талай и Эльвира Герман — настоящее и будущее белорусского бега с барьерами. Велика вероятность, что однажды они вступят в борьбу в одном забеге. Пока же девушки соревновались на одном старте летом 2016 года на чемпионате Европы в Амстердаме и нынешним мартом на первенстве континента в помещении в Белграде. Алина с обоих стартов возвращалась с серебром, а Эля становилась 16-й.

— Три фальстарта в предварительных забегах сбили меня, а потом в полуфинале был глухой выстрел, — так объяснила неудачу в Сербии Герман. — Не услышала его и упустила время на старте. А ведь судя по летнему времени, была способна показать 8,10 секунды на 60 метрах с барьерами.



Максим Граборенко (слева) и Эльвира Герман. Фото с сайта bfla.eu

В победном для Эльвиры финале ЮЧМ тоже был фальстарт. То есть в споре с ровесниками берьеристка вовремя выбежала из колодок, а выйдя на старт со взрослыми спортсменками, дрогнула.

Эля призналась, что ее одолевает страх. Она боится, что не сможет подтвердить результаты, показанные в юниорском возрасте. Видно, предупреждая звездную болезнь, ее окружение перестаралось, когда приводило примеры спортсменов, которые не раскрылись во взрослом спорте и загубили карьеру.

— Не скажу, что я зациклена на этих сведениях, но из головы они не уходят, — поясняет Эльвира.

Помочь Герман освоиться в элитной компании в беге с барьерами могла бы Талай. Алина входит в комиссию атлетов Международной ассоциации легкоатлетических федераций и своей миссией видит как раз содействие молодым атлетам. Так она утверждала в интервью SPORT.TUT.BY перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.

— С Алиной общаемся на уровне «привет-пока». Почему? Я такой человек, которому трудно подойти к другому первой. Если же он сама заведет со мной разговор, то с радостью поддержу его.

Герман признает, что ее лучшего времени маловато для того, чтобы летом бороться за награды чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. На приглашение от организаторов серии соревнований «Бриллиантовая лига» она тоже не рассчитывает.

— Для этого нужно находиться в десятке сильнейших или показать время 12,60 секунды, — считает она. — Выходит, что на данный момент для меня важнее выступить успешно на молодежном первенстве Европы, который пройдет в Быдгоще.

Задача на сезон — показать время 12,90 секунды на дистанции 100 метров с барьерами — помогает Эльвире успокоиться. Если ей удастся пробежать так быстро (хоть это и меньше ее рекорда) на молодежном Евро-2017, год уже можно будет назвать успешным.

— Там моей главной соперницей будет голладка Надин Виссер. Она страше меня. С ней буду соревноваться впервые. В прошлом году Надин показывала время 12,89 секунды. На чемпионате Европы в помещении стала 7-й. Будет интересно посоперничать с ней.