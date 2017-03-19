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Беларусь в рейтинге счастья World Happiness Report 2017
20.03.2017 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Альфрэд Мікус
Беларусь в рейтинге 2017 года занимает 67-ю позицию из 155. Полный список рейтинга счастливых стран – в инфографике Sputnik.
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20 марта по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день счастья. Место Беларуси в рейтинге счастливых стран – в инфографике Sputnik.
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