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Беларусь в рейтинге счастья World Happiness Report 2017

20.03.2017 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь в рейтинге счастья World Happiness Report 2017
© Sputnik/ Альфрэд Мікус
Ежегодный рейтинг самых счастливых стран: Беларусь в золотой середине
Подразделением ООН Sustainable Development Solutions Network (Сеть для поиска решений устойчивого развития — Sputnik)  опубликован ежегодный доклад Института Земли Колумбийского университета World Happiness Report. С помощью подобных исследований в международной организации надеются разработать меры для улучшения уровня и качества жизни населения в разных странах мира.

Беларусь в рейтинге 2017 года занимает 67-ю позицию из 155. Полный список рейтинга счастливых стран – в инфографике Sputnik.

 
 
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20 марта по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день счастья. Место Беларуси в рейтинге счастливых стран – в инфографике Sputnik.

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