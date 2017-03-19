

© Sputnik/ Альфрэд Мікус Ежегодный рейтинг самых счастливых стран: Беларусь в золотой середине

Подразделением ООН Sustainable Development Solutions Network (Сеть для поиска решений устойчивого развития — Sputnik) опубликован ежегодный доклад Института Земли Колумбийского университета. С помощью подобных исследований в международной организации надеются разработать меры для улучшения уровня и качества жизни населения в разных странах мира.

Беларусь в рейтинге 2017 года занимает 67-ю позицию из 155. Полный список рейтинга счастливых стран – в инфографике Sputnik.