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В Минске на этой неделе проведут несколько мини-ярмарок вакансий

20.03.2017 18:24 — Разное | Tut.by  
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Минские службы занятости анонсировали, что на этой неделе проведут несколько мини-ярмарок вакансий. Безработные смогут получить информацию о вакансиях на предприятиях, условиях работы, уровне оплаты труда.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

21 марта в межрайонном отделе трудоустройства «Московский, Октябрьский» (пр. Любимова, 14) с 11.00 до 13.00 специалисты службы занятости проконсультируют нетрудоустроенных. Он расскажут, как зарегистрироваться безработным, пройти переобучение и получить субсидию для организации предпринимательской деятельности.

С безработными встретятся представители дорожно-эксплуатационного коммунального унитарного предприятия «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска» и транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги».

Мини-ярмарки вакансий 23 марта пройдут в межрайонном отделе трудоустройства «Первомайский, Советский, Центральный». Так, с 9.00 до 11.00 нетрудоустроенные смогут пообщаться с представителями «САМСЕБЕЛ», «Горавтомост», «Механизированная уборка города», «Белинтерпродукт». А с 10 до 12 часов безработных будут консультировать представители ОАО «Промсвязь», ОАО «Амкодор-Белвар», ГП «ЖЭУ № 7 Первомайского района г. Минска», 1-я городская клиническая больница, «Зеленстрой Советского района г. Минска».

Во время мини-ярмарок можно будет пройти собеседование с кадровиками предприятий, получить информацию о вакансиях на предприятиях, условиях работы, уровне оплаты труда.

Уровень зарегистрированной безработицы в Минске на начало марта составил 0,5% от экономически активного населения.

Напомним, ранее Александр Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных.

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Теги: Минск
 
 
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На мини-ярмарках можно будет пройти собеседование с кадровиками предприятий, получить информацию о вакансиях.

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