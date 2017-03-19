МИНСК, 20 мар — Sputnik. "Радиоактивный" самолет, совершавший транзитный рейс из Армении в Болгарию, а затем в Хорватию через территорию Беларуси, перевозил манипулятор для бесконтактного тестирований с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.



© Sputnik / Мария Амелина Радиационный фон груза в самолете из Армении был превышен в 250 раз

В воскресенье, 19 марта, в аэропорту Гомеля совершил посадку самолет АН-12. О том, что на его борту находился радиоактивный груз заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с руководством силового блока страны. Глава государства потребовал расследовать этот инцидент .

"В ходе совместного осмотра воздушного судна должностными лицами таможни и сотрудниками органов пограничной службы был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения", — рассказали в Госкпогранкомитете.

В аэропорт, по информации пограничников, были вызваны мобильная группа радиационной и химической безопасности Гомельской пограничной группы и сотрудники МЧС. Специалисты осуществили радиационный контроль груза.

"В результате замеров уровень радиационного фона показал значительное превышение допустимого значения", — добавили в ГПК.

Компетентные органы изучили сопроводительные документы на груз, после чего было принято решение о пропуске воздушного судна через государственную границу.