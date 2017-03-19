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Пограничники рассказали, что перевозил "радиоактивный" самолет

20.03.2017 19:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. "Радиоактивный" самолет, совершавший транзитный рейс из Армении в Болгарию, а затем в Хорватию через территорию Беларуси, перевозил манипулятор для бесконтактного тестирований с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

Пограничники рассказали, что перевозил "радиоактивный" самолет
© Sputnik / Мария Амелина
Радиационный фон груза в самолете из Армении был превышен в 250 раз

В воскресенье, 19 марта, в аэропорту Гомеля совершил посадку самолет АН-12. О том, что на его борту находился радиоактивный груз заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с руководством силового блока страны. Глава государства потребовал расследовать этот инцидент.

"В ходе совместного осмотра воздушного судна должностными лицами таможни и сотрудниками органов пограничной службы был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения", — рассказали в Госкпогранкомитете.

В аэропорт, по информации пограничников, были вызваны мобильная группа радиационной и химической безопасности Гомельской пограничной группы и сотрудники МЧС. Специалисты осуществили радиационный контроль груза.

"В результате замеров уровень радиационного фона показал значительное превышение допустимого значения", — добавили в ГПК.

Компетентные органы изучили сопроводительные документы на груз, после чего было принято решение о пропуске воздушного судна через государственную границу.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. "Радиоактивный" самолет, совершавший транзитный рейс из Армении в Болгарию, а затем в Хорватию через территорию Беларуси, перевозил...

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