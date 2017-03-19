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В Беларуси отбывают арест находятся более 80 участников "Маршей нетунеядцев"
20.03.2017 20:23 — Разное | Ежедневник
фото tut.by
Люди отбывают административный арест — от 10 до 15 суток — в Минске, Гродно, Молодечно, Бобруйске, Бресте, Орше, Гомеле, Барановичах, Могилеве и Мозыре.
Список составили правозащитники и журналисты. В нем и рядовые активисты, и оппозиционные лидеры (Анатолий Лебедько, Павел Северинец, Юрий Губаревич). В Гомеле за решеткой находится известный блогер и критик "декрета о тунеядцах" Максим Филиппович. Большинство этих людей освободят уже после Дня Воли, который отмечается 25 марта, сообщает "
Список можно увидеть
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Люди отбывают административный арест — от 10 до 15 суток — в Минске, Гродно, Молодечно, Бобруйске, Бресте, Орше, Гомеле, Барановичах, Могилеве и Мозыре.
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