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В Беларуси отбывают арест находятся более 80 участников "Маршей нетунеядцев"

20.03.2017 20:23 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси отбывают арест находятся более 80 участников "Маршей нетунеядцев"

фото tut.by

Люди отбывают административный арест — от 10 до 15 суток — в Минске, Гродно, Молодечно, Бобруйске, Бресте, Орше, Гомеле, Барановичах, Могилеве и Мозыре.

Список составили правозащитники и журналисты. В нем и рядовые активисты, и оппозиционные лидеры (Анатолий Лебедько, Павел Северинец, Юрий Губаревич). В Гомеле за решеткой находится известный блогер и критик "декрета о тунеядцах" Максим Филиппович. Большинство этих людей освободят уже после Дня Воли, который отмечается 25 марта, сообщает "Еврорадио" со ссылкой на Радио "Свобода".

Список можно увидеть здесь. К нему нужно добавить социального активиста Дмитрия Полиенко, который был задержан 20 марта, когда принес передачу в Центр изоляции правонарушителей в Минске. Оттуда он уже не вышел. Впоследствии стало известно, что Полиенко осужден на 15 суток ареста, но не за участие в "Марше нетунеядцев", а за участие в защите Куропат в феврале 2017-го.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Люди отбывают административный арест — от 10 до 15 суток — в Минске, Гродно, Молодечно, Бобруйске, Бресте, Орше, Гомеле, Барановичах, Могилеве и Мозыре.

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