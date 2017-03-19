Во время матча детских команд "Аларо" и "Коллеренсе" во второй региональной лиге среди футболистов 12-13 лет на Мальорке подрались родители юных игроков.

Все началось после ссоры детей на футбольном поле, которая возникла из-за нарушения правил, в результате которого один из юных игроков получил травму. Вскоре в конфликт вмешались выбежавшие на поле родители, постепенно драка перекинулась и на трибуны.

Видео: El deporte es increíble

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Под горячую руку разошедшихся зрителей попали даже женщины и дети, пытавшиеся разнять дерущихся. Причем несколько человек были доставлены для оказания помощи в медучреждения.