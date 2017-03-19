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Рейтинг одобрения Трампа в США упал рекордно низко

20.03.2017 21:29 — Разное | Ежедневник  
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Рейтинг одобрения Трампа в США упал рекордно низко

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей опустился до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность, согласно последним данным Института Гэллапа.

К воскресенью, 19 марта поддержка Трампа среди взрослого населения США опустилась до 37%, в то время как неодобрительно о его работе отозвались 58% опрошенных, сообщает ВВС.

Еще неделю назад рейтинг американского президента составлял 45%.

В опросе Института Гэллапа приняли участие 1500 совершеннолетних американцев. Предел статистической погрешности проводимых институтом опросов не превышает 3%.

Опрос Гэллапа, который проводился сразу после инаугурации Дональда Трампа, показал, что его одобряли и не одобряли равное число респондентов - 45%. Максимального значения показатель одобрения деятельности Трампа на президентском посту достигал 25 и 26 января - 46%.

Эксперты Института Гэллапа считают, что на падение рейтинга главы Белого дома повлияли его высказывания о глобальном потеплении, а также похвалы в адрес Владимира Путина и утверждения о том, что Барак Обама санкционировал прослушку его штаб-квартиры в нью-йоркском небоскребе "Трамп-Тауэр".

В воскресенье председатель комитета конгресса США по делам разведки республиканец Девин Нуньес заявил, что не видел никаких доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Однако, по мнению Нуньеса, Москва все же пыталась повлиять на исход прошлогодних президентских выборов.

Нуньес сообщил также, что он не видел никаких подтверждений словам Трампа о якобы имевшей место прослушке.

В понедельник глава ФБР Джеймс Коми должен выступить перед комитетом, возглавляемым Нуньесом, и ответить на вопросы относительно возможных связей Трампа с Россией и утверждений американского президента о том, что Барак Обама якобы распорядился о прослушивании его избирательного штаба.

 
 
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Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей опустился до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность,...

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