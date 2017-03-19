﻿ МТС проинформировала об изменении ряда тарифов с 1 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МТС проинформировала об изменении ряда тарифов с 1 апреля

20.03.2017 22:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
МТС проинформировала об изменении ряда тарифов с 1 апреля

фото tut.by

Оператор МТС проинформировал своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг с 1 апреля 2017 года.

"Изменение тарифов обусловлено ростом дополнительных затрат компании на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг, и составит не более 9% в сторону увеличения к уровню текущих тарифов на услуги МТС", - говорится на сайте МТС.

Оператор предупреждает, что изменение стоимости тарифов на услуги МТС осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оператор МТС проинформировал своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг с 1 апреля 2017 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рейтинг одобрения Трампа в США упал рекордно низко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика