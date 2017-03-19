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Оператор МТС проинформировал своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг с 1 апреля 2017 года.

"Изменение тарифов обусловлено ростом дополнительных затрат компании на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг, и составит не более 9% в сторону увеличения к уровню текущих тарифов на услуги МТС", - говорится на сайте МТС .

Оператор предупреждает, что изменение стоимости тарифов на услуги МТС осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.