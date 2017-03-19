|
МТС проинформировала об изменении ряда тарифов с 1 апреля
20.03.2017 22:01 — Разное | Ежедневник
фото tut.by
Оператор МТС проинформировал своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг с 1 апреля 2017 года.
"Изменение тарифов обусловлено ростом дополнительных затрат компании на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг, и составит не более 9% в сторону увеличения к уровню текущих тарифов на услуги МТС", - говорится на сайте
Оператор предупреждает, что изменение стоимости тарифов на услуги МТС осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оператор МТС проинформировал своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг с 1 апреля 2017 года.
|
Архив (Разное)
Комментарии