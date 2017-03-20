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Многократный чемпион мира Кулебин потерпел поражение на чемпионате Беларуси по тайскому боксу

20.03.2017 23:28 — Разное | Tut.by  
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Многократный чемпион мира по муай-тай Андрей Кулебин потерпел поражение на чемпионате Беларуси по тайскому боксу, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Андрей Кулебин. Фото: БЕЛТА

Выступая в весовой категории до 71 кг, именитый спортсмен успешно дошел до финала, победив Игоря Квитко, Алексея Шевченко и Игоря Добровольского. В финальном поединке чемпионата Беларуси по муай-тай он уступил победу раздельным решением судей Вадиму Васькову из Минска.

По результатам чемпионата Беларуси по тайскому боксу будет сформирована сборная команда для участия в главном событии мира муай-тай — чемпионате мира, который пройдет с 3 по 12 мая в Минске.

Как сообщалось, на турнире ожидается участие более 200 бойцов из 100 стран мира. Свое мастерство в ринге продемонстрируют чемпионы мира и Европы.

— Наши спортсмены активно тренируются. Главный тренер Михаил Степанов возглавляет подготовку сборной. Сейчас решаются организационные моменты, — отметил председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Юрий Караев.

 
Теги: Минск
 
 
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Многократный чемпион мира по муай-тай Андрей Кулебин потерпел поражение на чемпионате Беларуси по тайскому боксу.

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