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Белорусский гимнаст завоевал два серебра на этапе Кубка мира в Баку

20.03.2017 23:22 — Разное | Tut.by  
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Представитель Беларуси Павел Булавский завоевал две серебряные медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных упражнениях, который завершился в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Павел Булавский, Кристофер Ремкес и Захари Гримеш. Фото: Trend

В опорном прыжке Павел Булавский четко выполнил свою попытку и заработал 14,666 балла. Результат Павла Булавского превзошел лишь Кристофер Ремкес, представляющий Австралию — 14,866. Бронзовым призером в этом виде стал француз Захари Гримеш — 14,616.

Другой белорусский спортсмен Илья Яковлев в решающую стадию пробиться не смог, разместившись на 11-м месте итогового протокола — 13,617 балла.

Серебряная награда на счету Павла Булавского также по итогам выступления в вольных упражнениях — 14,000. Первое место занял Томас Кузмицкас из Литвы — 14,166 балла. На третью ступень пьедестала почета поднялся Наото Хайясака из Японии — 13,900.

Одновременно с турниром в Баку в Штутгарте проходил этап Кубка мира в индивидуальном многоборье, победу в Германии праздновал украинский атлет Олег Верняев.

Следующий этап Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных упражнениях пройдет с 22 по 25 марта в Дохе, а турнир в индивидуальном многоборье 8 апреля примет Лондон.

 
 
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Представитель Беларуси Павел Булавский завоевал две серебряные медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных упражнениях, который завершился в...

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