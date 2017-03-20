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"Цмокі" потерпели 11 поражений в 12 последних матчах Единой лиги ВТБ

20.03.2017 22:46 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели 11-е поражение в 12 последних матчах в Единой лиге ВТБ, уступив в Таллинне соседу по турнирной таблице эстонскому «Калеву».


Фото: bc-tsmoki.by

«Калев» — «Цмокi-Мiнск» — 79:70 (19:15, 21:24, 16:21, 23:10)

«Цмокі-Мінск»: Грей (24 + 6 подборов + 6 передач), Семенюк (13), Кудрявцев (6), Милошевич (4 + 7 подборов), Тростинецкий (1 + 7 подборов); Грэйвз (10), Лашкевич (5 + 6 подборов), Ульянко (5), Мещеряков (2).

В третьем периоде «Цмокi» добились максимального перевеса в этой встрече (58:48). После трех четвертей матча их преимущество сократилось до 4 очков (60:56). Но минчане провалили заключительный период, что обернулось поражением в поединке.

«Цмокi» с 4 победами в 19 поединках занимают 12-е место среди 13 команд, обыгравший минчан «Калев» расположился ступенькой выше (5 побед в 20 играх).

Лидируют в турнире московский ЦСКА — 18 побед в 20 матчах, питерский «Зенит» — 17 в 20, подмосковные «Химки» — 16 в 19.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 25 марта, в 15.00, в Минске на паркете Falcon Club Арены. «Драконы» примут красноярский «Енисей», занимающий 7-е место в таблице (9 побед в 19 матчах).

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" потерпели 11-е поражение в 12 последних матчах в Единой лиге ВТБ, уступив в Таллинне соседу по турнирной таблице эстонскому "Калеву".

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