Дарья Домрачева заработала в сезоне Кубка мира — 2016/17 призовых больше, чем все остальные белорусские биатлонисты, вместе взятые. И это притом что Домрачева пропустила первые три этапа.



Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

Премиальные лидера белорусской сборной составили 27 тысяч евро, заработок всех остальных членов команды в сумме — 23 тысячи.

Больше всех призовых и у мужчин, и у женщин, как и полагается, заработали обладатели больших Хрустальных глобусов — француз Мартен Фуркад и немка Лаура Дальмайер.

Призовые в сезоне-2016/17

Топ-5. Мужчины

Мартен Фуркад (Франция) 348 750 евро

Антон Шипулин (Россия) 148 750

Йоханнес Бё (Норвегия) 138 500

Симон Шемпп (Германия) 104 000

Арнд Пайффер (Германия) 94 250.

Топ-5. Женщины

Лаура Дальмайер (Германия) 298 000 евро

Габриэла Коукалова (Чехия) 216 750

Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 145 000

Мари Дорен-Абер (Франция) 142 250

Жюстин Бреза (Франция) 73 250.

Белорусы

Дарья Домрачева 27 000

Владимир Чепелин 7 000

Дарья Юркевич 7 000

Надежда Скардино 5 500

Ирина Кривко 2 500

Надежда Писарева 1000.