﻿ Домрачева заработала в сезоне-2016/17 призовых больше, чем остальные белорусы, вместе взятые. 21.by
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Домрачева заработала в сезоне-2016/17 призовых больше, чем остальные белорусы, вместе взятые

20.03.2017 22:08 — Разное | Tut.by  
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Дарья Домрачева заработала в сезоне Кубка мира — 2016/17 призовых больше, чем все остальные белорусские биатлонисты, вместе взятые. И это притом что Домрачева пропустила первые три этапа.


Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

Премиальные лидера белорусской сборной составили 27 тысяч евро, заработок всех остальных членов команды в сумме — 23 тысячи.

Больше всех призовых и у мужчин, и у женщин, как и полагается, заработали обладатели больших Хрустальных глобусов — француз Мартен Фуркад и немка Лаура Дальмайер.

Призовые в сезоне-2016/17

Топ-5. Мужчины

Мартен Фуркад (Франция) 348 750 евро
Антон Шипулин (Россия) 148 750
Йоханнес Бё (Норвегия) 138 500
Симон Шемпп (Германия) 104 000
Арнд Пайффер (Германия) 94 250.

Топ-5. Женщины

Лаура Дальмайер (Германия) 298 000 евро
Габриэла Коукалова (Чехия) 216 750
Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 145 000
Мари Дорен-Абер (Франция) 142 250
Жюстин Бреза (Франция) 73 250.

Белорусы

Дарья Домрачева 27 000
Владимир Чепелин 7 000
Дарья Юркевич 7 000
Надежда Скардино 5 500
Ирина Кривко 2 500
Надежда Писарева 1000.

 
 
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Дарья Домрачева заработала в сезоне Кубка мира - 2016/17 призовых больше, чем все остальные белорусские биатлонисты, вместе взятые. И это притом что Домрачева...

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