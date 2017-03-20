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Домрачева заработала в сезоне-2016/17 призовых больше, чем остальные белорусы, вместе взятые
Дарья Домрачева заработала в сезоне Кубка мира — 2016/17 призовых больше, чем все остальные белорусские биатлонисты, вместе взятые. И это притом что Домрачева пропустила первые три этапа.
Премиальные лидера белорусской сборной составили 27 тысяч евро, заработок всех остальных членов команды в сумме — 23 тысячи.
Больше всех призовых и у мужчин, и у женщин, как и полагается, заработали обладатели больших Хрустальных глобусов — француз Мартен Фуркад и немка Лаура Дальмайер.
Призовые в сезоне-2016/17
Топ-5. Мужчины
Мартен Фуркад (Франция) 348 750 евро
Топ-5. Женщины
Лаура Дальмайер (Германия) 298 000 евро
Белорусы
Дарья Домрачева 27 000
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Дарья Домрачева заработала в сезоне Кубка мира - 2016/17 призовых больше, чем все остальные белорусские биатлонисты, вместе взятые. И это притом что Домрачева...
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