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Александр Глеб не сыграет за сборную Беларуси в матчах со Швецией и Македонией
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Глеб не сыграет в мартовских матчах национальной сборной Беларуси со Швецией и Македонией. 20 марта футболист вместо участия в первой тренировке команды под руководством Игоря Криушенко отправился к врачам.
— В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ. Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам «Крыльев Советов» и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления. Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения, и ни в одном из мартовских матчей принять участия не смогу, — сказал Глеб в телефонном разговоре с корреспондентом «
Александр Глеб получил повреждение 19 марта
25 марта сборная Беларуси в Стокгольме проведет матч отборочного чемпионата мира-2018 с командой Швеции, а 28-го в Скопье сыграет товарищеский поединок с Македонией.
На 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).
Турнирное положение в группе «А»:
1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)
2. Голландия — 7 (4; 8−4)
3. Швеция — 7 (4; 6−3),
4. Болгария — 6 (4; 6−10)
5. Беларусь — 2 (4; 2−6)
6. Люксембург — 1 (4; 5−9).
Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.
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Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Глеб не сыграет в мартовских матчах национальной сборной Беларуси со Швецией и Македонией. 20 марта футболист...
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