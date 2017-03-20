Главой ОАО «АСБ Беларусбанк» назначен Виктор Ананич.

Информация об этом размещена на сайте компании.

«В пятницу, 17 марта, наблюдательный совет утвердил назначение Виктора Ананича на должность председателя правления Беларусбанка. Он вступает в должность с 23 марта», - сообщается на сайте пресс-службы.

Ранее Виктор Ананич занимал пост начальника Могилевского областного управления банка.