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Назначен новый глава Беларусбанка
Главой ОАО «АСБ Беларусбанк» назначен Виктор Ананич.
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«В пятницу, 17 марта, наблюдательный совет утвердил назначение Виктора Ананича на должность председателя правления Беларусбанка. Он вступает в должность с 23 марта», - сообщается на сайте пресс-службы.
Ранее Виктор Ананич занимал пост начальника Могилевского областного управления банка.
Предыдущий глава Беларусбанка Сергей Писарик
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Главой ОАО «АСБ Беларусбанк» назначен Виктор Ананич. Информация об этом размещена на сайте компании.
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