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Назначен новый глава Беларусбанка

20.03.2017 20:33 — Разное | БДГ  
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Главой ОАО «АСБ Беларусбанк» назначен Виктор Ананич.

Информация об этом размещена на сайте компании.

«В пятницу, 17 марта, наблюдательный совет утвердил назначение Виктора Ананича на должность председателя правления Беларусбанка. Он вступает в должность с 23 марта», - сообщается на сайте пресс-службы.

Ранее Виктор Ананич занимал пост начальника Могилевского областного управления банка.

Предыдущий глава Беларусбанка Сергей Писарик был освобожден от должности решением наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря по соглашению сторон. ОАО «АСБ Беларусбанк» - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Беларуси.

 
 
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Главой ОАО «АСБ Беларусбанк» назначен Виктор Ананич. Информация об этом размещена на сайте компании.

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