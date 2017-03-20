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В Беларусь прорывался вооруженный Jeep
На белорусско-украинской границе в пункте пропуска Александровка
Инцидент произошел в 01.45 20 марта.
Через государственную границу пытался прорваться автомобиль марки «Джип», он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, при этом сотрудники пограничной службы открыли огонь из табельного оружия.
Автомобиль был поврежден и остановлен, в нем оказались два гражданина, однако предполагается, что в джипе был еще один человек, который в данное время разыскивается.
При осмотре машины правоохранители обнаружили пистолет марки «Тульский Токарев» и две снаряженные обоймы. Кроме этого, найден предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами.
Тем временем в Киеве утверждают, что данный автомобиль украинскую границу не пересекал, о чем сообщил 20 марта
По результатам проверки украинских правоохранителей, выяснилось, что автомобиль с номерами белорусской регистрации не пересекал границу ни на въезд, ни на выезд.
При этом Олег Слободян добавил, что в районе, где случился инцидент, есть населенные пункты, через которые можно переехать с украинской на белорусскую территорию, не проезжая пограничные пункты пропуска.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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На белорусско-украинской границе в пункте пропуска Александровка предотвращена попытка прорыва джипа. Инцидент произошел в 01.45 20 марта.
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