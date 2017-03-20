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В Беларусь прорывался вооруженный Jeep

20.03.2017 19:01 — Разное | БДГ  
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На белорусско-украинской границе в пункте пропуска Александровка предотвращена попытка прорыва джипа.

Инцидент произошел в 01.45 20 марта.

Через государственную границу пытался прорваться автомобиль марки «Джип», он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, при этом сотрудники пограничной службы открыли огонь из табельного оружия.

Автомобиль был поврежден и остановлен, в нем оказались два гражданина, однако предполагается, что в джипе был еще один человек, который в данное время разыскивается.

При осмотре машины правоохранители обнаружили пистолет марки «Тульский Токарев» и две снаряженные обоймы. Кроме этого, найден предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами.

Тем временем в Киеве утверждают, что данный автомобиль украинскую границу не пересекал, о чем сообщил 20 марта «Радио Свобода» советник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По результатам проверки украинских правоохранителей, выяснилось, что автомобиль с номерами белорусской регистрации не пересекал границу ни на въезд, ни на выезд.

При этом Олег Слободян добавил, что в районе, где случился инцидент, есть населенные пункты, через которые можно переехать с украинской на белорусскую территорию, не проезжая пограничные пункты пропуска.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

 
 
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На белорусско-украинской границе в пункте пропуска Александровка предотвращена попытка прорыва джипа. Инцидент произошел в 01.45 20 марта.

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